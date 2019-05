Våren är här och den är fylld av besvikelse - Game of Thrones tidevarv är över

Den episka fantasyserien Game of Thrones är slut och förutom tomhet lämnar serien efter sig så väl glada som förbittrade fans. Oavsett vad man anser om seriens kontroversiella och sista säsong så måste man medge att det är ett kulturellt fenomen utan like som går i graven.

Jag blev introducerad till Game of Thrones under vintern 2011 när en vän som visste att jag älskade fantasy tvingade mig genom den första säsongens första avsnitt. Det var inte kärlek vid första ögonkastet.

Det tog mig flera avsnitt att fastna på kroken. Först när Ned Starks huvud rullade var jag hjälplöst förälskad. Nästa dag köpte jag alla fem böcker som vid det laget kommit ut.

Böckerna var slukade innan den andra säsongen körde igång våren 2012 och jag hungrade fortfarande efter mer. Och jag var inte den enda. Man kunde inte komma undan Game of Thrones. Seriens tentakler slingrade in sig överallt.

Mitt förhållande till Game of Thrones är inte unikt.

Precis som miljontals andra hade jag fallit för seriens perfekta cocktail av nyanserade karaktärer, skamlösa sexscener, väsande drakar, groteskt våld, blodigt svek och oförutsägbara vändningar.

Man kan tillbringa timmar, dagar och veckor med att analysera exakt varför Game of Thrones blev ett så mäktigt och omfattande populärkulturellt fenomen.

En av de största orsakerna är naturligtvis George R.R. Martins böcker som serien är baserad på. Den otroligt komplicerade och detaljrika världen är starkt beroendeframkallande.

Serieskaparna David Benioff och D.B. Weiss lyckades paketera om Martins tusentals sidor av text till något som miljontals människor kunde förälska sig i.

Det är en bedrift som förtjänar alla hyllningar och priser som serien fått genom åren, ingen fråga om saken.

Det smärtar mig att medge att Game of Thrones lyckats svärta sitt eget kulturella arv. Det är fortfarande ett imponerande hantverk fyllt av underhållning, spektakel, enastående specialeffekter, episk musik och skådespelare som bemästrat sina roller och karaktärer.

Ändå är serien inte den samma som den en gång varit. Tv-serien frodades så länge George R.R. Martins böcker utgjorde dess grund. Men serien hann skena iväg på grund av Martins problem att avsluta de två sista böckerna. Ju längre serien gled ifrån böckerna desto större och fulare blev sprickorna.

Jag förlät Game of Thrones för de växande bristerna eftersom jag hoppades att felen i slutänden skulle visa sig vara avsiktliga och avgörande för hur handlingen knyts ihop.

Nu kan jag konstatera att jag hade fel.

Vissa av seriens fans avvisar de besvikna fansen som bortskämda stackare som bara inte fick det slut som de ville. Kanske det. I skrivande stund har över en miljon arga fans undertecknat ett upprop på nätet.

En miljon arga fans utgör visserligen bara en bråkdel av seriens hundra miljoner tittare i 192 länder, men bör inte avfärdas som en grupp gnällspikar. Vem vet, kanske jag bara säger det för att jag själv är upprörd.