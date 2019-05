Indonesiens president Widodo fick förnyat förtroende - oroligheter befaras då rivalen vägrar erkänna förlust

Yhdysvalloissa kuohuu jo, vaikka vaaleihin on yli vuosi.

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat vasta puolentoista vuoden päässä, mutta kisa Trumpin haastajan paikasta on jo käynnissä. Takavasemmalta yhdeksi kärkiehdokkaaksi on tullut Pete Buttigieg, joka on monien demokraattiehdokkaiden tavoin ottanut opiksi istuvalta presidentiltä. Sääntömuutoksen ansiosta myös puolue-eliitin ulkopuolelta tulevilla on uusi mahdollisuus.