Upplever du som kvinna låg sexlust? Mindfulness och att planera ditt sexliv kan öka sexlusten

Avhandlingen "Low Sexual Desire in Women: An Empirical Investigation of Predictors and Psychological Treatment" bygger på tre studier gjorda av Annika Gunst och hennes forskarkollegor.

Två av dem baserar sig på enkätsvar som samlades in åren 2006 och 2013. Enkätsvaren besvarades av 2173 vuxna kvinnor.

Den tredje är en klinisk studie gjord mestadels vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige på sexualkliniken Anova. Där deltog 70 kvinnor som upplevde sin låga sexlust som problematisk.

I den första studien kollade forskarna på hur olika sexuella funktioner, såsom exempelvis orgasmer och upphetsning, påverkar varandra under lång tid. Leder orgasmproblem till längre sexlust och/eller tvärtom?

Dessutom ville man veta hur stabila är funktionerna över lång tid, det vill säga, om man har låg lust tidigare har man det också sen senare?

I den andra studien använde man sig av något som heter psykologisk nätverksteori, där man fokuserar på hur olika symptom och funktioner relaterar till varandra internt. Kan olika funktioner förklara hur sexuella lusten utvecklas över tid?

I den tredje studien ville forskarna undersöka och testa hur effektiv två korta psykologiska behandlingar var att bland annat öka sexlusten hos kvinnor som upplevde bristande sexlust som problematiskt.

Dessutom ville man se om behandlingarna också påverkade andra saker positivt i sexlivet, såsom en minskad upplevd stress kring sex och en ökad känsla av tillfredsställelse i sexlivet.