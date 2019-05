Krafterna bakom Ekenäs IF:s lag i fotbollsettan tryter - klubben kallar till diskussion om fotbollens framtid i regionen

Ekenäs IF inledde för några veckor sedan sin femte säsong i herrarnas näst högsta serie division 1 i fotboll. Nu börjar krafterna ta slut hos dem som håller i trådarna för verksamheten.

Därför sammankallar klubben fotbollsvänner i hela regionen till diskussion om fotbollens framtid i EIF och i regionen. Mötet ordnas på torsdag (23.5) i före detta sjukvårdsskolans auditorium i Ekenäs.

- Vår verksamhet har utvecklats hela tiden och vi är ett väldigt litet gäng som jobbar med det här.

- För att vi ytterligare ska kunna utveckla den här verksamheten behöver vi mera krafter, nya människor och flera sponsorer, säger Peter Haglund.

Haglund är manager för EIF:s herrlag i fotbollsettan.

Han säger ändå inte att laget skulle vara nedläggningshotat.

Vill stå på trovärdig grund

Peter Haglund vill att människor med visioner ska stiga fram och presentera sina tankar. Föreningen ser gärna också att nya sponsorer öppnar sina plånböcker för att stöda verksamheten.

Det finns ju olika alternativ, det kan komma in nya krafter i verksamheten, det kan vara att vi tar in utomstående finansiering ― Peter Haglund, EIF:s manager

Han understryker att utvecklingsarbetet handlar om att klubben och laget i division 1 ska stå på en trovärdig grund.

- Är vi tillräckligt trovärdiga får vi med mera krafter och den vägen också mera pengar.

- Har vi mera pengar kan vi skaffa bättre spelare och bättre spelare betyder bättre fotboll, mera seriepoäng och mera publik, säger han.

Investerare utifrån?

För en tid sedan köpte två utländska investerare över 50 procent av aktiestocken i Helsingfors IFK:s fotbollsverksamhet. Haglund ställer sig i princip positivt också till pengar som kommer från annat håll än från Västnyland.

- Under mötet kommer vi att öppna hur vårt ägarförhållande ser ut. Det finns ju olika alternativ, det kan komma in nya krafter i verksamheten, det kan vara att vi tar in utomstående finansiering.

- Allting är möjligt och vill vi ta följande steg krävs det mera krafter med i verksamheten, säger Haglund.

EIF:s manager Peter Haglund. Porträttbild på Peter Haglund. Bild: Yle/Bubi Asplund

Han svarar varken ja eller nej på frågan huruvida det redan finns intressenter utanför Västnyland som vill pumpa in pengar i EIF:s fotbollslag.

- Det vill jag inte öppna upp nu, alternativen läggs fram på mötet. Vi vill förstås lyssna på EIF-anhängarnas åsikter och tankar. Det handlar om deras lag och deras förening.

Marknadsvärde för kommunen

På mötet på torsdag kväll vill klubben också berätta vad det går ut på att spela fotboll i landets näst högsta serie division 1.

EIF vill vara hela regionens egna lag ― Peter Haglund, EIF:s manager

Haglund påpekar också att EIF:s marknadsvärde för regionen är betydande.

- Vi vill lyfta fram vad det betyder för kommunen att ha ett lag i division 1, det handlar om synlighet och sådana saker.

- EIF vill vara hela regionens egna lag, säger Haglund.

I fjol placerade sig EIF på en tredje plats i division 1.

Diskussionen kring EIF:s framtid ordnas på torsdag klockan 18.30 i gamla sjukvårdsskolans auditorium.