Morgonkollen: Insiderkritik mot Sipilä, Pargaspojkar får goda resultat i studentexamen, lärare efterlyser mer resurser

Flickor har högre medeltal än pojkar i två av tre gymnasier, men Pargas svenska gymnasium är ett av nio undantag bland de svenskspråkiga skolorna. Enligt Axel Mattson som snart får den vita mössan har de goda resultaten att göra med att klassen umgåtts mycket på fritiden och haft fester, vilket har bidragit till en god samhörighet.

Hur borde asylsökande intervjuas för att deras historier ska vara så tillförlitliga som möjligt? Åbo Akademi har nyligen inlett forskning kring ämnet. I projektet kartläggs frågor som ställts och sättet de ställs på. Det är 200 asylsökande under asylprocessen som ligger grund för forskningen.

Barn med specialbehov inkluderas allt mer ofta i allmänundervisningen och det har kritiserats av lärare. Pernilla Lindström är lärare och menar att det viktigaste är att det finns tillräckligt många lärare i förhållande till elever. Dagens barn har överlag svårare att koncentrera sig och uthålligheten har minskat. Det är A och O att vi har tillräckligt många vuxna som kan hjälpa barnen, säger hon.

Maaseudun Tulevaisuus avslöjar att Juha Sipiläs ledarskap kritiseras av den innersta partikretsen. Enligt tidningen anser flera av Centerns nuvarande och före detta riksdagsledamöter att Sipilä inte brytt sig om regionalpolitiken och att driva låginkomsttagares intressen. Bland de intervjuade finns bland annat nuvarande och före detta riksdagsledamöter.

Theresa May öppnar upp för en ny folkomröstning om brexit. Hon presenterade under tisdag kväll ett nytt förslag för brexit som innehåller tio förändringar. May menar att det nu är upp till det brittiska parlamentet att bestämma huruvida det ska bli en ny folkomröstning.

Lejonen möter Tre Kronor i kvartsfinal i dag klockan 21:15. Finland och Sverige har inte mötts i kvartsfinal i hockey-VM sedan 2003, men nu är det dags igen. Förutom Finland och Sverige möts även Ryssland och USA, Kanada och Schweiz samt Tjeckien och Tyskland i dag.

Vädret är ostadigt och det förekommer åska i landets södra och mellersta delar. I Lappland blir vädret svalare.

I landets västra del är dagens högsta temperatur 22–26 grader, i den östra delen är dagens högsta temperatur 16–21 grader och i norr 10–16 grader