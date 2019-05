Stugan är värst: "Guldet blev till sågspån" – publikens berättelser om stuglivets avigsidor

Att äga eller ha tillgång till en stuga och får tillbringa en del av sin lediga tid där är rätt många förunnade i Svenskfinland. Och det finns säkert en mängd positiva upplevelser och minnen folk förknippar med sina stugor.

Men att stuglivet kan ha sina avigsidor kommer tydligt fram genom era berättelser. Somliga är sorglustiga men ganska många är bara sorgliga. Här kommer ett urval av era historier!

Varje dag i en veckas tid var han stupfull

Som yngre var vi ofta på stugan och det var jätte roligt, men när vi blev äldre och började mer och mer umgås med föräldrarna på stugan märkte vi av ett problem hos vår pappa.

Stugan gav honom någon slags "rätt" att dricka varje dag för man var på "loma". Varje dag i en veckas tid var han stupfull och alla var missnöjda.

Morgnarna och dagarna var okej - vi gjorde cykelturer och plockade bär. Men varje kväll när grillen tändes och bastun lades på började ramaskriet igen.

Helena, 26

Guldet blev till sågspån

Mitt värsta stugminne är nog när jag satt i stugans vardagsrum och läste i lugn och ro, vilket är mycket ovanligt för mig för det brukar vara ett enda spring genom rummet (familjen, deras vänner och allsköns släktingar och grannar) så det är aldrig tyst och stilla i det rummet.

Jag tänkte inget speciellt, lyssnade definitivt inte efter något men plötsligt hörde jag ett märkvärdigt raspigt knaprande. Över en stor yta. Jag ville inte tro mina öron. Husbockarna. Och vi som inte hade hört ett pip från dem tidigare.

Det visade sig att även husbocken stormtrivts i vår sommarstuga i flera års tid. Vi fick brådskande kalla in räddningstrupper för att riva ut brädor och plankor i både vägg och golv. Guldet blev inte till sand, utan sågspån.

Sedan måste det så klart byggas upp igen. Efter en sommar i sordin (vi var alla landsförvisade från stugan) kom sedan ännu den saftiga räkningen. (Svordomar, i pluralis).

Den föregående sommaren var den sista fridfulla sommaren för mig. Nuförtiden går jag till tänderna beväpnad med ficklampor, skruvmejslar och kofötter i jakt på den förrädiska husbocken i varenda byggnad vi äger.

Att läsa i lugn och ro i stugan kan jag helt och hållet glömma. Lyssnar alltid med ett halvt helneurotiskt öra närhelst jag vistas i vardagsrummet. Man kan bli tokig av mindre.

Delad glädje är inte alltid den bästa glädjen, 60+

Han slog mig med en klädhängare

Vi var 2015 på vår familjs sommarstuga i slutet av sommaren. Jag skulle lyfta upp nät med vår familjebåt. Jag startade motorn och drog i en växel för snabbt så att motorn lätt "stögä", det var inte så farligt. Jag for efter näten.

Min pappa kom till bryggan då jag kom tillbaka och började ryta åt mig så att han blev röd, över att jag inte tar hand om hans saker. Jag svarade att det var i misstag, men han trodde inte på det.

Senare då jag kom till stugan tog han i mig och försökte skaka om mig för att få mig att "förstå". Jag gick till mitt rum, han tog aggressivt i mig och stängde dörren (mamma började banka på den). Jag började skrika och sedan slog han mig med en klädhängare.

Situationen slutade med att jag skrek och grät åt mamma att jag vill hem och att jag vill att de skall skiljas (var inte första gången med liknande grejer).

Vi rodde från stugan nästa dag. Jag talade inte med min pappa på en månad. Än idag undviker jag honom, det har väckt ett avsky mot honom. Mina föräldrar skiljde sig under hösten.

Will, 18

Att följa med bråken från sidan är inte roligt

Vår stuga delas av flera i släkten och tanken är väl är att den skall föras vidare till nästa generation i något skede. Min förälder och dess syskon har lite olika åsikt och syn på vad stugan skall användas till, att följa med bråken från sidan är inte roligt.

Det skall byggas nya bryggor, nya stugor osv - men alla vill ha sakerna i olika storlekar och det verkar vara omöjligt att göra någon slags kompromiss. Det har inte frågats vad jag, mitt syskon och mina kusiner vill ha ut av stugan i framtiden - utan besluten tas av de som bestämmer nu enligt hur det passar dem bäst.

25 år, Åbobo

Fulla ortsbor skjuter i mörkret

Mina värsta stugminnen är kopplade till människor, framförallt människor som jagar. Det allra värsta är när jägarna står på pass utanför tomtgränsen utan att meddela i förväg, eller när deras minderåriga springer omkring med vapen på egen hand, eller när fulla ortsbor skjuter i mörkret.

Maria, 54

Kopiss på åkrarna

Min stuga ligger inte vid havet utan "på landet". Här har jordbrukarna en intressant vana. Varje vår vid större helger ( påsk, första maj, morsdag) så sprider dom ut kopiss på åkrarna. Det är i och för sig inget olagligt med det, men varför måste det göras PÅ EN HELG???

MyPlace, 48

Jag har upplevt semestrar i Värmland med fd svärföräldrarna och svågern, 5 vuxna i en liten stuga med två sovrum, där ingen av sovrumsdörrarna gick att stänga helt. Med olika sovvanor blev det inte mycket sömn i den stugan.

Dessutom hade de inget vatten och avlopp. De var för lata för att både bära in färskt vatten och bära ut slaskvattnet. Så handfatet på toaletten fylldes på morgonen och sedan förväntades alla att tvätta händerna i samma vatten under dagen. Urk!

Det jag tyckte var tröttsamt var att jag skulle stå för all markservice. Och vi skulle dessutom stå för all mat och de var väldigt matfriska. Oftast drog både jag och min dåvarande man en lättnads suck när de for.

Numera är jag skild och slipper dessa somrar. Har det så skönt i min stuga.

Ingen markservice, 53

Dit for den underbara dagen

Mitt värsta skäriminne. Vaknar upp till en stekhet morgon och sjön ligger spegelblank. Sätter mig där ute på en bergsklack med morgonmålet och tänker; oj vilken underbar dag vi får i dag.

Hinner inte tänka mer, så ringer en ur släkten och säger: “Vi tänkte komma dit med vår familj i dag, kommer nu på förmiddagen!” Dit for den underbara dagen.

Villafantast, 50+

Läkaren gav oss en rejäl utskällning

Vår sommarstuga ligger på en holme tillsammans med några andra stugor. När vi firade vårt första barns sommar där åt hon av en gul svamp, som jag trodde var giftig flugsvamp. Hann inte hindra henne fastän hon stod alldeles bredvid mig.

Försökte sätta ihop de resterande bitarna för att förstå hur mycket hon ätit och rusade sedan runt bland grannarna för att få kunskap om svampjäkeln, men alla saknade svampbok och ingen visste något om svampar heller.

Så vi tog båten och svamppåsen samt dottern och skulle starta motorn, men efter några trötta hostningar var den död. Så vi rodde. Och rodde. Och rodde. Helt hysteriskt.

Efter en halvtimmes rodd och lika lång bilfärd kom vi svettiga till hälsocentralen, där läkaren först gav oss en rejäl utskällning för att inte ha koll på barnet och sedan avslutade med att denna svamp blir riktigt god om man steker den i smör.

Efter detta har vi försett oss med allehanda mat och mellanmål, så att vi för allt i världen inte ska behöva ta till bär, svampar eller annat som växer där. Stugan är härlig. Men naturen är

farlig!!!

FinlandSvensk, 50 bast

Här sjunger motorsågen klockan 9 hela juli

Vårt sommarställe har många fina sidor, men det som kastar en stor skugga över det positiva är att de äldre generationerna aldrig tar det lugnt där. Det finns alltid bygg- eller röjningsprojekt som alla som vistas på stugan förväntas delta i.

Mentaliteten leder år ut och år in till eviga förbättringsprojekt av än det ena, än det andra. Ett oändligt arbete som tar hela somrarna. Roliga båtutflykter eller någon lat dag här och där i hängmattan? Glöm det, sådant är för latmaskar. Här sjunger motorsågen klockan 9 hela juli.

Vägra arbetsläger, 32

Lånar knappast ut stugan igen

Vi lånade stugan (inkl. möbler, inredningsprylar, skafferimat som mjöl, socker osv) åt släktingar, självklart gratis. När vi kom dit hade de skrivit egna namn på saker (t.ex. mjölkburkar) så att inte vi skulle ta av dem.

Efter att de åkt hem åkte vi till stugan igen, för att märka att flera inredningsprylar hade försvunnit. Stugan med allt lösöre hade tidigare sålts till oss av en gemensam släkting. Lånar knappast ut stugan igen.

Sista gången vi delar med oss

Bilen står i ljusan låga

Skidresa till Björnrike, Sverige, mitten av 80-talet. Vi kommer fram med två bilar kl 02.00 på natten. Tvistar om vi bara skall knoppa eller packa ur bilen. Vi packar ur vår bil. Det är - 26, vattnet har frusit i stugan och elen fungerar inte.

Våra vänner packar inte ur sin bil. Alla lägger sig . Kl 03.30 vaknar jag av ett ljussken. Deras bil, som står 2 meter från stugväggen med deras packning, står i ljusan låga. Vi kan bara stå där och se bilen brinna upp medan vi hivar snö mot stugväggen.

Ancki, 55+

Sjögräset är äckligt

Jag satt i mitt lilla rum på i stugan. Jag ögnade igenom boken jag redan läst. Det finns ingenting annat att göra. Det är mitt i ingenstans. Inga vänner. Ingen internet. Ingen tv. Inte ens radio.

Mamma klampar in i mitt rum. Hon säger till, lite för skarpt, att jag borde göra någonting. Jag kan inte sitta inne på mitt rum hela tiden. Jag kan väl hjälpa till och arbeta lite. Klippa gräs eller hugga ved?

Jag väljer att klippa gräset. Jag klagar inte men i den stunden hatar jag att vara på stugan. Det är som ett arbetsläger tycker jag. Jag vill bara svalkas, men det är för långt till stranden. Jag tycker ändå inte om att simma. Sjögräset är äckligt.

Nu som vuxen funderar jag vad man borde göra åt stugan. Även om jag skulle fara dit så skulle all tid gå åt att fixa upp den. Vad är vitsen att fara till stugan om det bara är jobb? Om jag har ledigt vill jag hinna med mina hobbyn istället.

Anna, 30 år

Efter en dag var jag ett nervvrak

Har aldrig varit någon vän av stugliv men det var ett nödvändigt ont att varje sommar tillbringa x antal dagar på mina svärföräldrars stuga.



Minns ännu hur det började knyta sig i magen när vi närmade oss stället, all jävla packning som skulle med i den lilla roddbåten. Inget rinnande vatten, el och naturligtvis utedass.



Jag försökte kämpa och bita ihop men efter en dag var jag ett nervvrak som längtade till civilisationen och min familj hade barmhärtighet och skjutsa in mig till stan.

Martha, 52

Att hitta en ledig hylla för egen toalettväska är omöjligt

Man har inget att säga till om vad gäller inredning och stil (jag är ingift och spenderar ändå en del tid på villan och skulle också vilja trivas där). Villan är ett ställe dit man dumpar alla gamla/hemska/obehövliga prylar för det är "så man gör på villan". Att köpa något nytt och fräscht finns över huvud taget inte på världskartan.

För ett lyckat villabesök krävs en vistelse på minst en vecka eftersom det tar flera dagar och nätter att gå runt och vara irriterad och stressad på alla prylar som bara MÅSTE samlas där innan man kan lugna ner sig lite och ändå njuta av utsikten. Att hitta en ledig hylla för egen toalettväska och nycklar är omöjligt.

Och nej, de gamla möblerna som mössen redan i åratal huserat i kan man ju under inga omständigheter göra sig av med. Vad göra?

Tjej, 30+

En ständig kamp om överlevnad

Stuglivet är en förbannelse. Jag förstår inte varför vi ska slita och släpa året runt för att ha råd med amorteringar, hyror, el- och vattenräkningar, för att direkt vi får en lugn stund packa ihop oss och åka genom ett stekhett semester-Finland med sikte på att försmäkta i någon slags stenåldersmiljö utan rinnande vatten eller luftkonditionering.

Vissa säger att stuglivet är avslappnande, men för mig är det bara en ständig kamp om överlevnad, med insekter och svett som motståndare.

D, 38