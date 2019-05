Banan börjar snart ta slut för Storbritanniens premiärminister Theresa May

Storbritanniens premiärminister har i månader varit hårt pressat av motståndare i sitt eget Toryparti.

Trots en lång rad motgångar och förödmjukelser har hon envist suttit kvar och fortsatt driva sin vision för brexit.

Men nu verkar banan ta slut för premiärministern. Enligt The Times kommer hon i morgon fredag att ge ett datum för sin avgång.

Under dagen har May meddelat att hon ser fram emot att välkomna USA:s president Donald Trump då han besöker Storbritannien i början av juni. Det tyder på att hon inte planerar att lämna sin post före det.

Nya avhopp hotar

Mays situation blev ännu mer ohållbar på onsdagen då den inflytelserika ledaren för det brittiska underhuset Andrea Leadsom meddelade att hon lämnar regeringen på grund av Mays senaste brexitförslag.

Andrea Leadsom blev den senaste regeringsmedlemmen som avgick på grund av Mays brexitpolitik Tidigare regeringsmedlemmen Andrea Leadsom

Enligt Leadsom överensstämmer förslaget inte med resultatet från folkomröstningen 2016 då 52 procent av de som röstade ville lämna unionen.

‒ Ingen har velat se dig lyckas mer än vad jag gjort, men nu uppmanar jag dig att ta de bästa besluten för landets intressen, regeringen och partiet, skrev Leadsom i sitt avgångsbrev på onsdagen.

Förslaget innehåller ett vagt löfte om att parlamentet på nytt ska få rösta om att utlysa en andra folkomröstning om brexit. May öppnar även för en möjlig tullunion med EU.

Förslaget väckte ursinne bland de många ivriga brexitanhängarna i Torypartiet. Många av dem ser nu May som ett hinder för det EU-utträde de önskar.

Fjärde omröstning?

Brexitörerna utgår från att nästa premiärminister kommer att driva en hårdare brexitlinje och lyckas med det May misslyckats med ‒ det vill säga att snabbt och effektivt föra ut Storbritannien ur unionen.

Mays plan är att låta parlamentet rösta om hennes och EU:s förslag till utträdesavtal en fjärde gång. Omröstningen ska enligt planen hållas den första veckan i juni.

Det finns inga tecken på att resultatet den här gången blir annorlunda. Tvärtom tyder det mesta på att motståndet i underhuset har hårdnat.

Brittiska medier rapporterar att May nu överväger att dra tillbaka sitt förslag redan före omröstningen. Men hittills håller hon i alla fall i offentligheten fast vid sin politik.

‒ Premiärministern lyssnar på sina kolleger om avtalet och kommer att föra ytterligare diskussioner. Hon är fokuserad på att genomföra brexit, sade Mays talesman på torsdagen.

EU-val

I dag håller Storbritannien EU-val som framtvingats av det låsta brexitläget. Eftersom parlamentet inte lyckats enas har utträdet skjutits upp och därför måste britterna nu välja parlamentariker till EU-parlamentet.

De nyinvalda ledamöterna ska sedan lämna sina poster i slutet av oktober, om den senaste brexittidtabellen håller.

Valresultatet kommer att bli uselt för Torypartiet och det betyder ytterligare ett slag mot May.

I morgon ska May träffa ordföranden för Tories inofficiella partigrupp i underhuset ‒ 1922-kommittén. Enligt The Times kommer May under mötet att uppge att hon avgår.

Sedan sparkar ordförandekampen inom Tories i gång för full maskin. Partiets ledarval brukar till och med under normala omständigheter vara stenhårda kamper där inga fula knep är förbjudna..

Med tanke på att partiet redan befinner sig i inbördeskrig om brexit, så väntas kampen nu bli exceptionellt brutal.

Efter det ska vinnaren samla partiet och på sätt kunna driva igenom en lösning på brexit utan att samtidigt slita sitt parti i bitar.

Källor: Reuters, AFP, BBC, Guardian. DN