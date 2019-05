Migri har gjort mycket för att utveckla kritiserade asylintervjuer: "Vi utbildar personalen ständigt men asylsamtalen har blivit mer krävande, då fallen drar ut på tiden"

Vastaanottokeskuksissa pahoinpitelyitä, jopa raiskauksia.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Henkisen väkivallan ja uhkailun lisäksi vastaanottokeskuksissa tapahtuu pahoinpitelyitä, jopa raiskauksia. Moni LGBT -turvapaikanhakijoista ei uskalla tuoda seksuaalisuuttaan edes Suomessa julki vaan jatkaa elämistään kaapissa. He myös kokevat hyväksikäyttöä ja rasismia valtaväestön suunnalta. Baher of Finland- dokumentin tekeminen avasi silmiäni. Baher of Finland -dokumentin tekeminen avasi silmäni näkemään sen ahdistavan pelon ilmapiirin, joka turvapaikanhakijoita ympäröi, kirjoittaa ohjaaja Pia Asikainen.