Slutpillat på mobiltelefonerna - eleverna i Steinerskolan i Ekenäs får i stället spela kort på rasten

Mikaelskolan i Ekenäs inför ett mobilfritt system för årskurserna 6-9 från och med i höst. Beslutet bygger på ett hopp om mer social interaktion bland eleverna under rasterna. Även de flesta andra högstadierna i Västnyland har regler för mobilanvändning under skoltid.

Steinerskolan Mikaelskolan i Ekenäs kommer under höstterminen att införa ett nytt mobilfritt system för klasserna 6-9.

Hittills har eleverna fått använda sina mobiltelefoner fritt under raster men de har samlats in under lektioner. Nu är tanken att de inte ska få vara framme alls under hela skoldagen.

Det bästa skulle vara om telefonerna hölls i elevernas väskor hela skoldagen ― Helena Thorström

- Vi har märkt att telefonerna tar mycket uppmärksamhet av eleverna och de har svårt att komma igång med lektioner, säger Helena Thorström, lärare för klass 6 på Mikaelskolan.

Beslutet om att införa ett mobilfritt system togs på Steinerpedagogikens vänner i Västnylands vårmöte i april.

Mikaelskolan är en privatskola som upprätthålls av elevernas föräldrar som alla är medlemmar i föreningen.

Enligt Helena Thorström, klasslärare för årskurs 6, har lärarkåren länge önskat införa ett mobilfritt system för högstadiet på Mikaelskolan. Porträtt av en kvinnlig lärare. Bild: Yle/ Sofia Grünwald

Lärarkollegiet, föreningens styrelse och elevrådet eller elevparlamentet, som det kallas på Mikaelskolan, ska nu tillsammans utveckla det nya systemet. Exakt hur det kommer att se ut i praktiken är ännu oklart.

- Det bästa skulle vara om telefonerna hölls i elevernas väskor hela skoldagen, säger Thorström.

“Viktigt att se andra i ögonen och ge sin fulla uppmärksamhet”

Bakgrunden till beslutet om att införa helt mobilfria skoldagar är att användningen under raster hittills har varit stor bland högstadieeleverna.

- Elever sitter och spelar på telefonerna och kan sedan inte koncentrera sig på lektionerna då de inte umgåtts på rasten, berättar Filippa Skog från klass 7 i Mikaelskolan.

Isabell Roman, elev i klass 8, upplever att det lätt blir ensamt då eleverna inte umgås utan leker med telefonerna.

Ett mobilfritt system är något lärarkåren på Mikaelskolan länge förespråkat enligt Helena Thorström och hon är glad att de nu fått fullmakt att införa det.

- Det finns unga som blivit avskedade från sina jobb för att de pillat på sin telefon, eleverna måste lära sig att skola är som ett jobb och på jobb ska man inte ha telefonen framme utan koncentrera sig på sitt arbete, säger hon.

Rastaktivitet kan leda till något större i framtiden, säger speciallärare Larson Österberg. Han tycker därför det är bra att eleverna gör annat på rasterna än är på telefonerna Porträtt på en manlig lärare. Bild: Yle/ Sofia Grünwald

Speciallärare Larson Österberg liknar telefonanvändandet till tobaksrökning och menar att användning av mobiler är ett beroende.

- För inte så länge sedan blev skolor rökfria och nu blir vi mobilfria lite på samma sätt. Skolan är ingen plats för dåliga ovanor, säger han.

För Österberg är det viktigt att eleverna lär sig att umgås, se varandra i ögonen och ge varandra sin fulla uppmärksamhet istället för att se på telefonerna.

Alternativ till mobilanvändning på rasterna efterlyses

När rasterna blir mobilfria är det viktigt att tänka på vad man kan erbjuda istället menar Thorström. Hon hoppas bland annat att skolans basketplan ska göras i skick.

Elever satt i större grupper och gjorde något socialt tillsammans, till exempel spelade kort ― Caspian Björkstam

Också eleverna i elevparlamentet har diskuterat alternativ till mobilanvändning på rasterna och önskar andra aktiviteter.

- Vi har bland annat funderat på att skaffa en gammal tv för Nintendospel och brädspel, säger Filippa Skog.

Caspian Björkstam från årskurs åtta föreslår olika sorters turneringar i till exempel schackspel under rasterna.

Mobilfria testdagar var lyckade enligt eleverna

Eleverna har nyligen fått delta i mobilfria provdagar. Några elever tyckte att det var jobbigt till en början. Men annars upplevde eleverna att testet gick bra och att de blev mer sociala och pratsamma.

- Man kom på saker att göra. Elever satt i större grupper och gjorde något socialt tillsammans, till exempel spelade kort, berättar Caspian Björkstam.

Isabell Roman, Filippa Skog och Caspian Björkstam sitter i elevparlamentet och har fått komma med åsikter om hur det mobilfria systemet ska se ut. Porträtt av tre skolelever, två flickor och en pojke. Bild: Yle/ Sofia Grünwald

Överlag är eleverna positivt inställda till det mobilfria systemet. De tror att det kommer att ta en stund att bli van att inte använda mobilen men att det nog ska gå bra.

Frankrike har redan gått inför helt mobilfria skolor och Sverige kommer att införa det 2021 enligt Helena Thorström.

- Det är en grej som är på kommande, säger hon.

Regler för mobilanvändning i de flesta skolor

De flesta högstadier i Västnyland har något form av reglering gällande användningen av mobiltelefoner under skoltid och speciellt under lektionstid.

I Karis svenska högstadium, Hangö högstadium och Hangon yläaste får eleverna använda telefonerna enligt de olika ämneslärarnas anvisningar, en del tillåter mobiler medan andra samlar in dem under lektionstid.

- Eleverna ska lära sig att anpassa sig till olika system, säger Andreas Hollsten, rektor för Karis svenska högstadium.

Karjaan yhteiskoulu har detta läsår infört ett “mobilparkeringssystem”. Det innebär att telefonerna samlas in inför varje lektion.

I Ekenäs högstadieskola prioriteras dator som arbetsredskap före mobiltelefonen, enligt rektor Bob Karlsson. Närbild av rektor Bob Karlsson utanför Ekenäs högstadieskola. Bild: Nicole Hjelt / Yle

I Ekenäs högstadieskola ska telefonerna helst ha ljudet avstängt och vara i väskan under lektionstid och på fester i skolan.

- Varje elev får en bärbar dator av oss, den är ett bättre arbetsredskap än telefoner, berättar Bob Karlsson, rektor för Ekenäs Högstadieskola.

I de flesta högstadier i regionen får eleverna ändå använda sig av mobiltelefonen som ordbok, uppslagsverk eller för att nå lärplattformar. Så kommer att det av vara i fortsättningen också i Mikaelskolan.

- Helst ska eleverna använda dator för att telefonskärmar är så små, men ibland får de lov att använda telefonerna för att kolla upp fakta eller som ordbok, säger Helena Thorström.