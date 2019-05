Bröllopsmusik lockade brudpar till Borgå domkyrka: "Orgelmusiken är en av orsakerna till att man ännu gifter sig i kyrkan"

En man och en kvinna står bredvid varandra framför altaret i Borgå domkyrka. De tittar in i kameran.

Hannu Sääskilahti och Veera Manninen ska gifta sig i augusti. En man och en kvinna står bredvid varandra framför altaret i Borgå domkyrka. De tittar in i kameran. Bild: Yle/Mira Bäck

Onsdagskvällen är varm och ljus. Den som går förbi Borgå domkyrka på kvällspromenaden kan höra en förnimmelse av orgelmusik, en känd bröllopsmarsch. Är det månne bröllop på gång?

Nej, det är det inte - åtminstone inte än. Men konserten med vigselmusik har faktiskt lockat en hel del brudpar till kyrkan.

Många som redan hittat "den rätta" när det gäller val av partner hoppas nog hitta den rätta bröllopsmusiken bland ett brett urval av vigselsånger, vigselpsalmer och bröllopsmarscher.

- Orgelmusiken och stämningen är säkert en av orsakerna till att man ännu gifter sig i kyrkan, säger Hannu Sääskilahti.

Genom kyrkporten syns en del av Borgå domkyrka i kvällssolen. Bild: Yle/Mira Bäck

Sääskilahti och Veera Manninen gifter sig i Östersundom kyrka i augusti.

Manninen ska skrida fram till altaret till tonerna av Erkki Melartins Festmarsch, ett av musikstyckena som spelades under kvällen.

- Den är ganska traditionell och jag gillar den, säger Manninen.

Inget Star Wars, men kanske pirater

I övrigt är valet av bröllopsmusik ännu oklart, men det får gärna vara klassiskt och mäktigt.

- Nuförtiden har det varit ganska mycket Star Wars-musik eller motsvarande, men vi är mer traditionsenliga och tar något som spelades här i kväll, säger Sääskilahti.

Under konserten uppfördes Klaus Badelts He's a Pirate på orgel. Det är ett maffigt musikstycke, känt från filmserien Pirates of the Caribbean.

Kvartetten Frida. Längst fram syns altaret i Borgå domkyrka och fyra sjungande kvinnor. I bänkraderna sitter en hel del människor, främst unga par. Bild: Yle/Mira Bäck

Det stycket kan Sääskilahti tänka sig att godkänna för sin egen vigsel, men han tror ändå att paret hellre väljer något annat.

Han anser att musiken är en viktig del av vigselceremonin, särskilt om man vill gifta sig i kyrkan.

- Kyrkorna är mäktiga, men jag tror att orgelmusiken och helheten har en avgörande roll i dagens läge, säger Sääskilahti.

Han har fotograferat flera bröllop och konstaterar att han sällan stött på en vigsel utan musik.

Traditionellt möter personligt

Kantor Reidar Tollander från Borgå svenska domkyrkoförsamling beskriver det som att musiken utgör ramarna för vigseln, den inleder och avslutar ceremonin.

Enligt Tollander finns det ganska stor variation i hurdan musik brudpar vill ha på sina vigslar.

- Den traditionella musiken är jättepopulär, och så finns det enskilda önskemål som säkert har med parets historia att göra, säger Tollander.

Kantor Reidar Tollander En man i svart kavaj och ljusröd skjorta står framför ett gult trähus. Han tittar in i kameran och ler. Bild: Yle/Mira Bäck

De flesta brudpar vill både ha någonting personligt och någonting traditionellt. Det här är ingen ny trend, utan något som Tollander märkt av under alla sina nio år som Borgåkantor.

- De traditionella marscherna på vigslarna är ganska samma år till år, säger han.

Nästan allt går

Enligt Tollander går det att önska nästan hurdan vigselmusik som helst, men det måste vara praktiskt genomförbart.

- Vi går med på det mesta, men om det är något som strider mot kyrkans lära så måste vi säga nej. Men det har ännu aldrig hänt, säger Tollander.

En stor ljuskrona i Borgå domkyrka. Bild: Yle/Mira Bäck

Reportern konstaterar att brudparet alltså har ganska fria händer så länge de inte vill ha in en hel filharmonieorkester i kyrkan.

- Nog kan man få det men då måste man betala, svarar Tollander och skrattar till.

Konserten med vigselmusik arrangerades av Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta.