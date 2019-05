Fem fantastiska serier som kan fylla tomrummet efter Game of Thrones

Har det uppstått ett tomt hål i ditt liv efter Game of Thrones? Kanske du redan tidigare saknat något som mäter sig med The Sopranos, Breaking Bad eller The Wire? Svenska Yles Sebastian Granskog listar fem fantastiska serier med starka manus som du kan använda för att plåstra om såren efter Game of Thrones.

Att säga farväl till en älskad tv-serie kan vara lika tungt som att skiljas från en vän eller en partner. Ni har skrattat tillsammans. Gråtit och jublat. Sedan är det plötsligt över och det enda som finns kvar är minnen.

Känner du dig redo att pröva någonting nytt? Är du beredd att ge en nykomling en chans? Här är några nya och lite äldre serier som är värda att ta på en första dejt. Varning för kärlek vid första ögonkastet!



Bill Hader och Anthony Carrigan i Barry. Bill Hader och Anthony Carrigan i Barry. Bild: HBO/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press.

1. Barry

I skuggan av det massiva Game of Thrones har HBO många mindre juveler att bjuda på. Bland dessa juveler hittar du det nattsvarta komedidramat Barry. Barry har precis avslutat sin andra säsong och har åtminstone en tredje på kommande.

Serien handlar om den deprimerade ex-militären och yrkesmördaren Barry Berkman som tagit emot ett jobb av den tjetjenska maffian i Los Angeles. I samband med mordet han ska utföra vandrar Barry in på en utbildning för skådespelare. Plötsligt hittar den själsligt plågade veteranen mening i sitt liv.

I huvudrollen ses Bill Hader, som redan vunnit en Emmy och en Golden Globe för seriens första säsong. Hader har i flera år jobbat på sketchprogrammet Saturday Night Live, men nu får han äntligen spänna sina skådespelarmuskler i en roll som kräver lika mycket inre mörker som komisk talang. Vid sin sida har Hader Henry Winkler som spelar hans skådespelarlärare Gene Cousineau, en faderlig och godmodig mentor.

Barry är en perfekt korsning av Breaking Bads gripande berättarförmåga, Fargos kolsvarta humor och de där chockmomenten som fick dig att fastna för Game of Thrones. Det här är den tragikomiska berättelsen om en man som konstant kämpar med sitt inre mörker.

Chernobyl övertygar. Scen ur TV-serien Chernobyl (HBO). Bild: Liam Daniel

2. Chernobyl

Det är inte alltid man vill binda sig till det tunga uppdraget att plöja igenom flera säsonger. Ibland vill man ha en mer komprimerad upplevelse. Då kanske fem avsnitt räcker för dig.

Du har säkert redan stött på människor som försöker tvinga HBO:s miniserie om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ner i halsen på dig. Är du fortfarande inte övertygad? Tro på hajpen, snälla.

Jag har aldrig stött på en serie där jag vet exakt vad som kommer hända och ändå är jag som fastnaglad i soffan. Under de tre första avsnitten av Chernobyl har jag känt massiva vågor av ångest, skrikit på sovjetiska byråkrater i tv-rutan och inte kunnat sluta tänka på serien långt efter avsnittets slut.

I seriens huvudroller hittar du den otroligt underskattade Jared Harris samt Stellan Skarsgård och Emily Watson. Tillsammans kämpar trion för att stoppa den stundande härdsmältan och rädda miljontals liv.

Inte ännu övertygad? Läs Svenska Yles recension här.

Keri Russell och Matthew Rhys i The Americans Keri Russell och Matthew Rhys i The Americans. Bild: FX Networks/Courtesy:Everett Collection / Everett Collection/All Over Press.

3. The Americans

Om inte radioaktiv strålning och gråa sovjetiska slätter lockar kan jag rekommendera en sex säsonger lång tur till den amerikanska förorten. Här bor Philip och Elizabeth Jennings, mamma och pappa i en vanlig och harmlös familj som driver en resebyrå.

Bakom den vänliga fasaden är allt ändå inte som det ska. Philip och Elizabeth är nämligen sovjetiska dubbelagenter som smyger ut på nätterna för att lirka fram hemligheter om Reaganadministrationen samtidigt som kalla kriget rasar vidare.

Det här är en mästerlig uppvisning av två skådespelartalanger när de två huvudrollsinnehavarna Matthew Rhys och Keri Russell smidigt växlar mellan flertalet identiteter för att utnyttja grannar, vänner och älskare i syfte att tjäna sitt moderland.

The Americans är en behärskad spionthriller som aldrig sviker sin realism och behandlar kärlek, lojalitet, tillit och svek på ett sätt som greppar tag om tittaren ända in i själen.

Alla sex säsonger går nu att hitta på Netflix.

Danska serien "Borgen". Borgen (12) Bild: DR / Mike Kollöffel

4. Borgen

Kanske saknar du det politiska spelet som förekom i Game of Thrones? Gör dig då redo att dyka in i en värld av politiska spel, maktkamper och konspirationer - frossa i tre säsonger av det danska kvalitetsdramat Borgen.

I Borgen är det politiska spelet aningen mer verklighetstroget än i Westeros, men det gör inte vändningarna mindre överraskande eller karaktärerna mindre intressanta.

Birgitte Nyborg blir ny statsminister i Danmark och dras sakta in i spindelnätet där hon måste kämpa och kompromissa för att klamra sig fast vid makten.

Även om handlingen vid sina svagaste stunder kan snava litet står Sidse Babett Knudsen stadig som en klippa i stormen och levererar ett kraftfullt porträtt av en kvinna vars politiska ambitioner inte känner några gränser.

Och om de politiska spelen inte räcker för att locka dig, kanske självaste Euron Greyjoy gör det. I Borgen stöter vi även på den danska skådespelaren Pilou Asbaek före hans tid som drakdräpare.

Tv-serien The Terror. Bild: Copyright � �AMC/courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

5. The Terror

Jared Harris gör entré på listan för andra gången, den här gången i AMC-serien The Terror. Han får sällskap av Ciarán Hinds, i Westeros känd som Mance Rayder. Det här är för dig som saknar de övernaturliga elementen i Game of Thrones samt ett vintrigt, dystert landskap.

Året är 1848 och två krigsskepp fastnar i isen i närheten av Arktis. Förutom det karga, bitande klimatet och den växande hungern börjar männens paranoia sakta växa när de inser att deras liv hotas av något övernaturligt.

The Terror fungerar som ett väloljat historiskt drama lika väl som en ryslig skräckupplevelse där obehagskänslorna och paranoian är konstant närvarande. Här tvingas ett krympande gäng karaktärer kämpa med naturens skoningslöshet, dödens oundviklighet och slutligen acceptera att de med all sin manliga styrka inte kan krossa alla motgångar.

Har du några serier du vill rekommendera för dem som har svårt att komma över sin skilsmässa med Game of Thrones? Kommentera nedan!