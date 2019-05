Har du funderat på att pilgrimsvandra den nya S:t Olofsleden från Åbo till Trondheim? - Här får du värdefulla råd och tips av en erfaren pilgrim

Från och med lördagen den 25 maj kan man gå hela vägen från Åbo till Trondheim i Norge. Då öppnas nämligen den officiella pilgrimsleden S:t Olofs sjöled.

Hela leden är certifierad och klassad som en europeisk kulturväg. Den följer den klassiska medeltida pilgrimsvägen som finländare gick för att tillbe Olof den helige; S:t Olof (995-1030), vars kvarlevor finns i Nidarosdomen i Trondheim.

Hela Norden var genomkorsad av olika Olofsleder eftersom Olof var Nordens första och mest populära helgon. Han blev också skyddspatron för de resande på Östersjön.

Efter protestantismens intåg i Norden föll pilgrimsvandringarna i glömska och därmed också de gamla lederna. Men ett nymornat intresse för pilgrimsvandringar gör att fler och fler av de gamla vägarna restaureras, markeras och återskapas. Nu alltså också i Finland.

Själv är jag en erfaren pilgrimsvandrare och har också varit på en del vallfärder. Det beror på att jag är katolik av födseln och på ohejdad vana.

Därför tänkte jag delge er några tips om vad ni ska tänka på om ni vill traska iväg från Åbo till Trondheim.

För det första ska du gå när du får lust. Om du känner för en pilgrimsvandring ska du inte tveka. Kolla vad du har hemma i skåpet, komplettera utrustningen med det som saknas och ge dig av.

Du behöver inte alls ha det nyaste och dyraste i kläd- eller utrustningsväg. En pilgrimsvandring är inte en hajk i Himalaya.

De gamla pilgrimslederna gick längs de möjligast lätta och säkraste rutterna. De korsade bergen där de var som lägst.

Normalt är de väl markerade. Men en karta eller en liten guidebok kan vara bra att ha med sig. Så att man hittar tillbaka till vägen när man har gått bort sig eller för att leta efter övernattningsställen (som ofta kallas för härbärgen).

Det viktigaste är ryggsäcken. Välj helst en ganska liten en. Vi tenderar att fylla ryggsäcken till bristningsgränsen. Har du en liten ryggsäck kan du inte ta så mycket med dig. Din rygg kommer att tacka dig.

Kolla i förväg om du behöver ha med dig en sovsäck. I så fall räcker det mestadels med en lätt och liten sommarsovsäck som man kan använda i sovrum där det bara finns madrasser.

Stadiga skor ska du ha. Helst vattentäta. Men inte nödvändigtvis vandringskängor. Ett par lätta joggingskor att ta på sig på kvällen eller på vilodagarna och som reserv att gå i.

Två par lätta byxor. Ett med löstagbara ben - då har du också ett par shorts. Några tunna t-tröjor. Några par kalsonger och strumpor.

En tröja eller en fleece om du vandrar under kallare perioder. Ett regnställ, såklart. En hatt mot solen och kölden. Jag har också alltid med mig en buff i min packning.

Och handskar när jag vandrar under kallare årstider. Då kan det också vara bra med långkalsonger.

Allt det här ska du packa in i mindre vattentäta påsar. Vanliga plastpåsar duger hur bra som helst.

En pilgrimsstav är bra att ha. Som stöd och skydd. Vanliga vandringsstavar duger bra. Jag föredrar hemsnickrade.

En kopp som man kan dricka ur. En sked och en kniv. Kniven min finns i min fickkniv tillsammans med en sax, en korkskruv, en konservburksöppnare och så vidare.

Det nordiska sättet att gå med en kniv i byxbältet är inte att rekommendera i länder utanför Norden.

At the gears and no ideas

― Caitlin från Australien som slog följe med mig när jag pilgrimsvandrade till Santiago de Compostela