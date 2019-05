Karriärens största match blev karriärens bästa för Jani Hakanpää: “Tänkte bara att vi kör och ser vad det blir”

Han var helt utan poäng inför kvartsfinalen, men i ödesmatchen mot Sverige klev backen Jani Hakanpää in i händelsernas centrum. Först pangade han in en puck från blålinjen, sen var han inblandad i segermålet i förlängning när Finland tog en 5–4-seger som går rakt in i hockeyhistorien.

Väldigt många finländska ishockeyvänner kommer att ha en klar minnesbild av exakt vad de gjorde en dryg minut in på förlängningen i VM-kvartsfinalen mellan Finland och Sverige.

Jani Hakanpääs historia är bland de mer relevanta. Backen var en av tre finländska utespelare som fanns inne på isen, tillsammans med Sakari Manninen och Harri Pesonen.

– Sverige kom ner mot vår zon. Jag fick en klubba eller skridsko i vägen för deras passning och sen såg jag att vi har ett läge att köra tre mot en åt andra hållet. Som tur fick våra forwards pucken så jag behövde inte köra upp med den själv, berättar Hakanpää för Yle Sporten i Kosice.

– Sen försökte jag hänga med och hitta ett friläge, men så satte Manninen in pucken. Det var väldigt fint.

Och du tog själv bort en svensk snyggt också så Manninen hade ett bättre läge …

– Jo, jag försökte screena lite och ge mera utrymme åt honom och Pesonen så de kunde köra två mot en.

Också före avgörandet som betydde Lejonseger med 5–4 och en semifinal mot Ryssland på lördag hade Hakanpää haft en händelserik kväll.

Några gånger var han illa ute i egen zon, men till största delen bjöd han på stabil defensiv och gjorde dessutom karriärens första VM-mål när han sköt in 3–3-kvitteringen från blålinjen.

– Det var otroligt fint att spela. Jag tänkte inför matchen att det bara är att njuta av varje sekund och spela modigt, efteråt får det bli hur som helst, man kan ändå vara nöjd med sig själv.

Känns det som att karriärens största match också blev karriärens bästa för din del?

– Säkert, det kan man säga.

En stor orsak till segern över Sverige var förutsättningarna inför matchen. Att Tre Kronor var storfavorit drog Lejonen full nytta av.

– Förstås var det enkelt för oss att gå in och spela. Vi hade ju inget att förlora, all press var på dem. Vi tänkte bara att vi kör och ger allt vi har och så ser vi vad det blir.

– Vi jobbar hårt och försöker hjälpa varandra. Och så har vi bra laganda. De är de stora sakerna för oss, säger Hakanpää.

Att slå Sverige i kvartsfinal efter förlängning ... Hur toppar man det? Hur går ni vidare härifrån?

– Nu tror jag måste jag ta den här kvällen och förstå vad som hänt. Men när vi vaknar i morgon inser vi att vi vill gå hela vägen, att vi fortfarande har två matcher kvar, säger Jani Hakanpää.