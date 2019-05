Sakari Manninen sänkte Tre Kronor men ville inte kallas Sverigedödare efter sitt segermål: “Så kan man inte säga”

Med tre passningspoäng och ett avgörande mål i sudden death var Sakari Manninen den stora segerarkitekten när Lejonen chockade ett stjärnspäckat Tre Kronor. Men typiskt nog för detta finländska lag tonade matchhjälten genast ner sin egen roll.

Det var när Sakari Manninen i intervjuzonen efter matchen fick frågan om han nu på sedvanligt sportspråk officiellt kan kallas för "Sverigedödaren" som han nästan såg upprörd ut.

– Nej, nej. Så kan man inte säga. Det var vårt lagspel som avgjorde, inte jag. Alla femmor gjorde rätt saker, säger Manninen bestämt.

– Vi spelade så bra som lag att vi förtjänade segern. Vi jobbade hårdare än motståndaren och tron försvann inte fast vi låg under, vi visste hela tiden att vi kunde komma ifatt och förbi. Före matchen pratade vi om att inte tänka så mycket utan bara gå ut och spela, då blir resultatet bäst, helt onödigt att spänna sig, säger Manninen.

Men också i ett lagbygge behövs enskilda stjärnor. Och under en klassisk torsdagskväll i Kosice var Manninen den stora Lejonhjälten. Redan under ordinarie matchtid var Jokeritspelaren Finlands ledande spelare, och det som hände 90 sekunder in i förlängningen är modern hockeyhistoria.

– Vi kom åt att kontra efter en målvaktsretur. Det var ett anfall med två eller tre mot en. Backen täckte så enda alternativet var att skjuta. Jag blev själv också lite förvånad över att den gick in. Såklart känns det bra, förklarar Manninen med ett imponerande lugn.

Anttila bara studsade

I bytesbåset stod då en annan finländsk hjälte och skrek högljutt efter Manninens 5–4-mål som skickade Lejonen till semifinal.

– Jag bara studsade. Det var en enorm känsla av glädje, säger Marko Anttila.

– Jag var säker på att han skulle sätta dig den, jag har sett honom göra det så många gånger förr, säger Anttila om den gångna säsongens klubbkompis Manninen.

Några minuter tidigare hade Marko Anttila själv tvingat matchen till förlängning genom att göra 4–4 då Finland jagade kvittering med målvakten uttagen.

"Ett helt otroligt lag"

Ett minst sagt bra läge för kaptenen att göra turneringens första mål.

– Länge fick jag vänta på det, jag har slagit huvudet mot väggen här, men det där kompenserar en del av mina missar, säger Anttila.

– Det här är ett helt otroligt lag, situationen under matchen var inte lätt, men vi fortsatte att tro på oss själva, sammanfattar Anttila och får medhåll av Sakari Manninen.

– Alla i vårt lag visste att det inte spelar någon roll vilket namn som står på ryggen. Vår mentalitet är om vi bara jobbar hårt för varandra kommer segrarna också, säger Manninen.

Vilket skulle bevisas. Nu väntar Ryssland i semifinal på lördag kl. 16.15.