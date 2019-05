Theresa May har klarat sig ur många knipor men nu kan hennes saga vara alla: "Hon börjar ha ont om alternativ"

Storbritannien befinner sig åter i en politisk kris. I brittiska medier går spekulationerna heta om när May formellt kommer att meddela att hon lämnar uppdraget som premiärminister.

London

Först brasklappen: Det har spekulerats om Theresa Mays nära förestående avgång allt sedan hon tillträdde som premiärminister år 2016 efter David Cameron.

Tillsvidare har May lyckats styra upp de otaliga politiska kriserna i sin regering. Enligt Matt Bevington vid forskningsinstitutet UK in a Changing Europe talar mycket för att May kan tvingas lämna in sin avskedsansökan.

Tidigare har May lyckats avstyra försöken att avsätta henne med att hänvisa till att det utträdesavtal med EU som hon varit fast besluten att driva igenom har ökat i popularitet för varje omröstning i parlamentet.

Nu har stödet för avtalet ändå börjat minska inom det konservativa partiet

- Hon har tappat stöd inom de konservativa i sitt parti utan att lyckas få fler Labourledamöter att backa upp avtalet. Så det verkar som att hon börjar ha ont om alternativ och att slutet är nära.

Matt Bevington är forskare vid den akademiska tankesmedjan UK in a Changing Europe. Matt Bevington Bild: Rikhard Husu / Yle

May fortsätter leda expeditionsministär

Ett formellt besked från May om att hon avgår innebär inte att hon kommer att lämna över uppdraget som premiärminister med omedelbar verkan, påpekar Bevington.

Sannolikt kommer hon att fortsätta som tjänsteförrättande premiärminister tills en ny ledare för De konservativa är vald.

- Det här skulle sätta punkt för all politisk utövning, bland annat skulle brexitprocessen stanna upp.

Att välja en ny partiledare för de konservativa kan ta månader.

Längden på utnämningsprocessen beror på antalet kandidater som ställer upp.

Sannolikt kommer en ny partiledare att vara utsedd senast vid partikongressen i slutet av oktober.

Brexitförespråkare banar väg för avtalslöst utträde

Valet av ny partiledare kan bli avgöra för hur brexit går vidare nu.

Om den nya premiärministern är brexitförespråkare kommer denne sannolikt att vara mer villig att acceptera ett avtalslöst utträde om inte de övriga EU-länderna går med på att se över innehållet i utträdesavtalet.

- Här kan man förutse en konflikt uppstå mellan den nya regeringen och parlamentet.

Vad skulle ett maktskifte innebära för relationen mellan Storbritannien och de övriga EU-länderna?

- Det skulle bekräfta hur dysfunktionellt och opålitligt Storbritannien är. Men det är inte mycket EU kan göra annat än att vänta.

Blir det en ytterligare förlängning i slutet av oktober?

Den stora frågan inför slutet av oktober då förlängningen av Storbritanniens medlemskap löper ut är om de övriga medlemsländerna kommer att tillåta att osäkerheten kring brexit fortsätter.

- Kommer de att acceptera att det här fortsätter eller kommer de att tvinga ett beslut på Storbritannien?

Det är även möjligt att Storbritannien låter bli att anhålla om en ny förlängning av medlemskapet den 31 oktober om förhandlingarna om utträdesavtalet strandar.

- Det är möjligt att man säger: Vi sade att vi kommer att lämna EU den 29 mars och vi vill inte fortsätta dra ut på processen.

Vad kan EU göra under tiden?

- EU kommer att trappa upp förberedelserna för ett avtalslöst utträde och sin vilja att hantera en no deal.