Bong Joon-Hos film Parasite belönades med Guldpalmen 2019 i Cannes

Den sydkoreanske filmregissören Bong Joon-Ho belönades med guldpalmen för filmen Parasite under filmfestivalen i Cannes på Rivieran i Frankrike.

Filmen Parasite var också kritikernas förhandsfavorit. Filmen, som är en satirisk beskrivning av samhällsklasser i Sydkorea, handlar om hur en fattig familj nästlar sig in hos en glamourös familj.

Mati Diop Den franska regissören Mati Diop Bild: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Antonio Banderas Antonio Banderas Bild: AFP / Lehtikuva

Reda Kateb och Emily Beecham Reda Kateb och Emily Beecham Bild: AFP / Lehtikuva

Den fransk-senegalesiska filmaren Mati Diops film Atlantics - en historia om migranter - belönades med juryns stora pris Grand Prix.Bästa manliga skådespelare blev spanjoren Antonio Banderas i Pedro Almodovars film Pain and Glory, medan bästa kvinnliga skådespelare blev Emily Beecham från Storbritannien för rollen i filmen Little Joe.

De belgiska bröderna Jean-Pierre and Luc Dardenne segrade regissörsklassen och blev årets bästa regissörer för filmen Young Ahmed. Filmen handlar om en ung radikaliserad muslim.

De belgiska bröderna och regissörerna Jean-Pierre Dardenne och Luc Dardenne De belgiska bröderna och regissörerna Jean-Pierre Dardenne och Luc Dardenne belönades i Cannes Bild: AFP / Lehtikuva

Specialomnämnandet gick i år till filmen It Must Be Heaven av Elia Suleiman.

Bästa manus-priset gick till Portrait of a Lady on Fire av Celine Sciamma från Frankrike.

Alejandro González Iñárritu var ordförande för prisjuryn.