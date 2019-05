Fix-tv är Kårkullas nya webbproduktion med egen redaktion i Ekenäs

Reportage, animationer och studioprogram hör till det som teamet Fix-tv producerar helt själv.

Fix-tv är numera en bestående del av Dagteks verksamhet vid Kårkulla i Ekenäs. Det betyder att här finns en inspelningsstudio, editeringsmöjligheter, kunskap och engagemang.

Den nya redaktionen håller till i Fix-huset i Ekenäs och redaktionen har åtta fasta medlemmar. Fem dagar i veckan gör man olika typer av tv-program.

Tills vidare visas inslagen endast på redaktionens Facebooksida men i slutet av sommaren kommer man att lansera en egen webbsida. Programmen ska också publiceras på Vimeo.

Nathalie Järnström presenterar lättläst litteratur. kvinna i fåtölj med bok Bild: Yle / Monica Slotte

All utrustning på plats

I nymålade utrymmen arbetar medlemmarna flitigt med att filma, editera, intervjua och skriva. Det finns en studio, ett redaktionsrum och ett klipprum med datorer.

Här jobbar Mocki Lindeberg med Ny dag och nya möjligheter, ett inslag med bild, text och musik som är tänkt att inspirera och uppmuntra andra.

Mocki Lindeberg vill uppmuntra andra med dikter och bilder. kvinna Bild: Yle / Monica Slotte

- Jag klipper in foton som jag själv har tagit. Tillsammans med texterna ska de ge hopp om man har en dålig dag, förklarar hon.

Lindeberg trivs bra med redaktionsarbetet och kollegerna.

Cressida Eklund sitter vid en annan dator och arbetar med en animationsfilm. Hennes huvudperson heter Trixy och är redaktionens maskot. Trixy kommer att ge sig ut på olika äventyr.

Cressida Eklund jobbar med en animation. kvinna vid dator Bild: Yle / Monica Slotte

- Kanske ut på stan eller ut i skogen. Jag tycker om att fota och filma och editera.

I studion läser Nathalie Järnström in sin recension av en lättläst bok.

Rasmus Rancken sitter bakom kameran och Eddy Krook fungerar som inspelningsledare.

Inspiration från Norge

Sara Jansson är handledare vid Kårkulla och Dagtek som erbjuder dagverksamhet för personer med funktionsvariation. Nina Nordström fungerar som medielärare.

Inspirationen till Fix-tv kommer från nätverket Open Minds network som verkar i Norge. Man gjorde också ett studiebesök till Bergen och redaktionen TV-Bra. Det är ett arbetscenter med en egen tv-redaktion.

Marlene Lundberg övar på att intervjua Sara Jansson, handledare vid Kårkulla. person intervjuar en annan Bild: Yle / Monica Slotte

- Vi var jätteimponerade och tyckte att det var väldigt häftigt. Men inte tänkte vi då att vi redan ett och ett halvt år senare skulle ha det i vår egen regi, säger Sara Jansson.

Fix-tv håller redaktionsmöte. människor runt mötesbord Bild: Yle / Monica Slotte

Open Minds och tv

Redaktionsmedlemmarna har redan studerat ett år vid Västra Nylands folkhögskola (VNF) och programmet Open Minds TV. Utbildningen är ett samarbete mellan Kårkulla och VNF.

Open Minds ordnades för sjunde året, nu med fokus på tv. Tre dagar i veckan under två terminer har man fördjupat sig i bland annat dokumentärfilm, kortfilm, animationer och stillbildsfotografering.

- Alla har fått prova på alla roller under skoltiden; att vara framför och bakom kameran och se efter vad som känns naturligt för en själv, det man gillar.

Studion ska få en bättre ljudisolering. personer kring kamera i inspelningsstudio Bild: Yle / Monica Slotte

Sara Jansson säger att redaktionen arbetar tillsammans och också fattar besluten gemensamt om vilka program man ska göra.

Alla bidrar med förslag och idéer och kan säga vad de själva helst vill syssla med.

- Vi försöker ta vara på allas styrkor. Är du intresserad av någonting så är du ju oftast bra på det.

Vill ge synlighet

Målet är att gruppen av personer med funktionsvariation ska få synlighet och inte alltid framställas som objekt.

- Vi vill ta makten i våra egna händer och visa att det här kan vi. Det är vi som ställer frågorna och visar den bild av oss som vi själva vill visa, säger handledaren Sara Jansson.

Hon förklarar att Open Minds network har ett tema, en slogan: Nothing about us without us, ingenting om oss utan oss.

datorskärm med editeringsprogram Bild: Yle / Monica Slotte

- Ingen ska komma och prata om den här gruppen uppifrån. Vi berättar själva vår historia. Det är inte toppstyrt.

För tillfället går redaktionen till exempel kurser i att göra logon och hemsidor.

Man började i januari med att möblera rummen och verksamheten tillsammans och diskutera vilken typ av program man vill göra och var man vill synas.

Svenska kulturfonden har bidragit med medel för några kurser. I övrigt handlar det om Kårkullas egna och omfördelade medel som gjort det möjligt att få personresurser samt hyra en stor lokal. Den delas med Livslångt lärande.

Bekant grupp att handleda

Medieläraren Nina Nordström undervisade redaktionens medlemmar vid Västra Nylands folkhögskola under året med Open Minds TV.

Det rörde sig om ett års studier i media och ett år med tv. Nu ger hon främst teknisk handledning på Fix-tv.

Nordström är medianom och utbildad inom manusskrivande och regi, hon är också dokumentarist.

teknisk utrustning Bild: Yle / Monica Slotte

- Det har varit jätteroligt att få vara med och starta någonting från början och fundera på vilken utrustning som behövs; kameror, lampor, editeringsprogram och annat, för en redaktion. Det är någonting man sällan får vara med om i den här branschen.

Arbetet med Fix-tv inleddes vid årsskiftet och det var rätt snabba ryck när det gällde att beställa vad som behövdes.

- Vi gick in för en liknande utrustning som vi hade på skolan. Den skulle vara användarvänlig och lätt att lära sig men ändå proffsig, förklarar Nina Nordström som också var med om att bygga upp utrustningen för utbildningen vid VNS.

Hon konstaterar att det var mycket att lära sig för kursdeltagarna under den ettåriga medieutbildningen. De har bland annat lärt sig skriva manus för drama, planera reportage, göra animation, editera och pröva på naturfotografi.

- Otroligt mycket har de lärt sig och tagit in på en så kort tid. En del har blivit jättebra på att hantera kamera och kan när som helst gå ut och filma rätt bildstorlekar med rätt bildkomposition.

Andra har tagit till sig klipprogrammet och lärt sig det så att de kan producera ett inslag från början till slut.

Kreativiteten får flöda i Fix-tv. anteckningar på en svart tavla Bild: Yle / Monica Slotte

- En del är otroligt bra intervjuare som improviserar frågor som man aldrig själv skulle komma på. Jag är faktiskt jättestolt över programmen vi har producerat, vi skulle inte ha kunnat göra dem med någon annan grupp eftersom de är skickliga på det de gör, berömmer Nina Nordström.

Hon tycker också att det har varit stimulerande att tillsammans hitta på vad programmen ska handla om.

- Det har inte funnits någon chef som dikterat innehållet eller vad vi ska producera. Den konstnärliga processen i gruppen har varit underbar att få följa. Alla blommor blommar och alla idéer ges en chans.

