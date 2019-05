Hollywoodfirma ska hjälpa Botswana med dålig publicitet – landet i kritikstorm efter legalisering av elefantjakt

För några dagar sedan meddelade myndigheter i Botswana att man lyfter förbudet mot elefantjakt. Skarp kritik riktades snabbt mot landet på sociala medier och nu väljer myndigheter att anställa en PR-firma som ska driva tillbaka den dåliga publiciteten.

Den amerikanska firman, 42 West, har rötter i Hollywood och har jobbat med olika parter inom filmindustrin och flera kändisar, bland annat skådespelaren Meryl Streep.

Nu ska de, för en prislapp på 125 000 dollar, hjälpa ministeriet för turism i Botswana de kommande två månaderna och eventuellt också längre än det.

Firman ska utveckla samtalspunkter och en kommunikationsplan som "artikulerar Botswanas politik för elefantjakt". Dessa ska levereras till "viktiga amerikanska och västerländska publikgrupper".

Beslutet att hjälpa Botswana sätter 42 West i en besvärlig position. Elefantjakt är en mycket splittrande fråga, speciellt i Hollywood, och många kända aktivister och kändisar har uttryckt sin ilska över Botswanas beslut att tillåta jakt av världens största däggdjur på land.

Flera har uppmanat till bojkott av resor till Botswana efter att myndigheterna meddelade om beslutet att legalisera elefantjakt på torsdagen.

Meryl Streep, kund till firman, framförde år 2014 starka åsikter om elefantjakt. Hon kallade det en produkt av fruktansvärd grymhet mot elefanter som mycket väl kan bli utdöda inom årtionden.

meryl streep Bild: How Hwee Young / EPA / All Over Press

Förbud mot elefantjakt infördes i Botswana år 2014. Den dåvarande presidenten, Ian Khama, var en rättfram naturskyddare. Han kritiserar beslutet att återinföra elefantjakt.

– Legaliseringen av elefantjakt är ett försök från regeringen att locka röster från landsorten inför det kommande valet i oktober i år.

En annan som kritiserat myndigheterna och president Mokgweeti Masisi är programledaren Ellen DeGeneres.

– President Masisi, för varje person som vill döda elefanter finns miljoner som vill skydda dem. Vi följer med situationen. #BeKindToElephants, twittrade hon.

Djurrättsorganisationen Humane Society International säger att det är ett "fasansfullt beslut".

– Att tillåta jakt är inte bara moraliskt tvivelaktigt, utan det kommer troligen också att skada landets turistindustri, skriver de i ett uttalande.

– Vi bönfaller Botswanas regering att tänka om.

Allan Mayer, verkställande direktör vid 42 West, nekade kommentar på fredagen.

Botswana har tidigare varit ett relativt säkert säte för elefanter. Det finns drygt 130 000 afrikanska elefanter i Botswana, vilket utgör en tredjedel av de afrikanska elefanter som finns kvar.

På fredagen, efter mycket kritik, meddelade myndigheter i landet att det handlar om högst 400 jaktlicenser per år.

Enligt myndigheterna har antalet konflikter mellan elefanter och människor, speciellt bönder, ökat.