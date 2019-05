Ifall man levt i Köklax, Esbo, någon gång mellan 1960 och 2000, då har man inte kunnat undvika att ha en relation till Clasu. Clasu Sundström var Köklax främsta original, den högljudda, humoristiska, hushållsspritssupande huvudpersonen i byns allra dråpligaste anekdoter. Och i den blodigaste.

När jag nyligen besökte Lissabon kom jag en kväll att sitta på en krog i ett blandat turistsällskap.

- Where are you from?

- I'm from Finland.

- All right! From Helsinki?

- Well, yeah.

Visst kände jag ett lätt inre motstånd, men det blev liksom enklare så där. För vem ute i världen har någonsin hört ett ord om Esbo?

Jag undrar om det överhuvudtaget finns någon annan stad som kan stoltsera med att vara sitt lands näst största, men ändå väcker så otroligt lite stolthet hos sina invånare som Esbo gör. Redan som lågstadiebarn skruvade jag på mig av genans över den farsartat tillkämpade Esbovalsen:

E och S och B och O!

Esbo för varje esbobo!

Men med det vill jag inte ha sagt att jag saknade känsla för min hemort. Inte alls. Det var bara det, att den plats som jag uppfattade som min hemort – och jag vågar påstå att det samma gäller för de allra flesta esbobor – det var inte Esbo, utan en ort i ortklustret Esbo. Min hemort var, och är, Köklax.

Men det Köklax jag bor i idag är till sitt väsen ett helt annat ställe än det Köklax jag växte upp i. Vad jag menar med det kan jag bäst förklara genom Clasu. I dagens Köklax skulle Clasu inte vara möjlig.

Spurguns sinnebild

Någon egen relation hade jag väl inte till Clasu. Eller rättare sagt hade vi ingen ömsesidig relation, han kunde knappast skilja mig från ungarna i allmänhet. Honom var det desto lättare att känna igen. Långt, stripigt, mörkbrunt skägg, ovårdat, mörkbrunt hår, stora, muntra ögon och en skramlande röd damcykel med plastpåsar på styrstången, fyllda med ölflaskor, om inte med Lasol och franskbröd.

Clas Sundström i en intervju i Regionalen Clas Sundström Bild: Yle

Ännu idag är det Clasus ansikte som dyker upp för mig när jag hör ordet ”spurgu”. Ja vad heter det på svenska? Polityrgubbe, puligubbe, pultsare, grav suput. Spurgu hette det för mig när jag gick i skolan, och för det barn jag var på 90-talet var Clasu inte bara en spurgu. Han var Spurgun.

Clasu brukade sitta med sitt gäng på ”Kuusibaari”, under en stor gran i centrum av Köklax, mittemot Köklax Blomster och Backmans elektronikhandel. Vid soligt väder kunde de dra sig upp på klippan intill, klippan min pappa kallade Golgata. Där står idag Köklax kapell.

Jag minns hur vi, hela klassen, rusade fram till klassrumsfönstret när Clasu ledde sin cykel upp för backen, på väg hem till Ural.