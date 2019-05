Analys: Dags för Stanley Cup-final – här är utgångsläget, avgörande faktorerna och vinnartipset

Senaste gång St. Louis spelade Stanley Cup-final var det Boston som stod för motståndet. Året skrevs 1970 och det avgörandet målet är NHL:s genom tiderna kändaste – en flygande Bobby Orr sätter pucken bakom Glenn Hall. 2019 möts lagen i en totalt annorlunda hockeyvärld.

St. Louis Blues hörde till de sex klubbarna som fördubblade lagen i NHL inför säsongen 1967–68.

Expansionslagen, St. Louis, Philadelphia Flyers, Minnesota North Stars, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins och Oakland Seals, placerades i västra divisionen medan samtliga Original Six-lag bildade östra divisionen.

Precis som idag var det ett lag från öst och ett lag från väst som tog sig till final. Kanske inte helt svårt att gissa att de ursprungliga lagen dominerade finalserierna – tills upplägget förändrades inför säsongen 1970–71.

1974 blev sedan Philadelphia det första expansionslaget att vinna Stanley Cup.

St. Louis var däremot första nykomlingen att ta sig till final – dessutom tre år i följd. 1968 och 1969 sveptes Blues av Montreal och 1970 var det då Boston Bruins med Phil Esposito och Bobby Orr i spetsen som vann Stanley Cup med 4–0 i matchsegrar.

Nu våren 2019 är Blues den enda av de urspungliga expansionsklubbarna som inte har vunnit Stanley Cup. Pittsburgh har fem titlar, Philadelphia och Los Angeles har två var.

Oakland Seals blev först Cleveland Barons för att sen fusioneras med Minnesota North Stars. Och den som kan sin NHL-historia vet att Dallas Stars är organisationens nuvarande representant och vann Stanley Cup 1999 – med ett mål av Brett Hull.

Brett Hull i sin tur spelade sina bästa individuella år i St. Louis Blues (två gånger över 80 mål i grundserien). ”The Golden Brett” har inför finalserien, som kör igång natten mot tisdag, flaggat entusiastiskt för laget som enligt NHL-myten har förlust inprogrammerat i klubbens dna.

Efter tolv raka förluster skulle redan en första matchseger i Stanley Cup-finalserien vara historisk för laget vars namn härstarmma från låten Saint Louis Blues, skriven av W.C. Handy år 1914.

STANLEY CUP FINAL

Boston Bruins – St. Louis Blues

Matchdatum: 28 maj, 30 maj (Boston), 2 juni, 4 juni (St. Louis) Vid behov: 7 juni (Boston), 10 juni (St. Louis), 13 juni (Boston)

I grundserien: 1–1 i matcher, 6–4 till Boston i målskillnad. Båda mötena under detta kalenderår. Bruins vann hemma med 5–2 den 17 januari, Blues vann med 2–1 i förlängningen på hemmais den 23 februari.

Utgångsläget: Coachen på allas läppar under de senaste veckorna, Jukka Jalonen, kommenterade inför VM-finalen också NHL-säsongens höjdpunkt. Orsaken var att han drog en parallell mellan Lejonen och Stanley Cup-finallagen.

Enligt Jalonen är det helt logiskt att Boston och St. Louis möts i Stanley Cup-finalen. Båda lagen har kunnat spara krafter under våren genom att trumma på med fya kedjor – precis som Finland i VM. När hela truppen är involverad för fullt, så blir lagmaskinen en svårslagen helhet.

En utmärk infallsvinkel på Stanley Cup-finalserien mellan Boston och St. Louis. Det är verkligen fråga om lag som har fått njuta av vinnande prestationer från hela truppen.

St. Louis är skrällaget som hade minst poäng av alla 31 NHL-lag när året 2019 inleddes. Sen inledde det uträcknade laget en långspurt som fortfarande är igång. En berättelse i sig som kommer att figurera i hockeysnacket på motsvarande sätt som ”målet” från 1970. Och om det blir finalseger ...

Boston är den enda favoriten som inte däckats. Bruins var delad poängtvåa i NHL:s grundserie, bakom Tampa och jämsides med Calgary. Minns någon ännu den duon?

Brad Marchand kommer att vara inblandad i det mesta i finalserien. Brad Marchand gjorde Bostons andra mål. Bild: Triangle Sports Media/REX/All Over Press

Bruins jagar sin sjunde Stanley Cup-titel och den andra under detta decennium. Kaptenen Zdeno Chara, förstecentern Patrice Bergeron, andrecentern David Krejci, originalet Brad Marchand och Tuukka Rask var med senast då Boston firade, våren 2011. Finalen förlorade Bruins två år senare.

”Boston West” kallas Blues och inte utan orsak. Det finns mycket likheter i det samtidigt tuffa och spelskickliga spelsättet som båda lagmaskinerna producerar med alla fyra cylindrar.

Därför vinner Boston:

Om Tuukka Rask spelar på samma nivå som han hållit från och med match nummer fyra mot Columbus, så vinner Boston Stanley Cup oberoende av vad St. Louis hittar på.

Rask hör i toppform till den lilla gruppen målvakter i hockeyvärlden som kan stänga dörren totalt i många matcher. Det kan Sidney Crosby, Artemi Panarin, Teuvo Teräväinen och många andra ”offer” fastställa.

”Tuuk” har en räddingsprocent på 94,2 och målsnittet 1,94 i slutspelet. Omänskligt.

Tuukka Rask har varit fenomenal på sistone. Tuukka Rask i storform mot Toronto. Bild: All Over Press

Förutom världens bästa målvakt (hoppas Kevin Lankinen ursäktar) har Bruins även världens bästa kedja. Brad Marchand, Patrice Bergeron och David Pastrnak har hostat till några gånger i vår och inte ens spelat tillsammans hela slutspelet. Men när det gäller ...

22 mål och 46 poäng har supertrion gjort på de tre första omgångarnas 17 matcher. Kedjan är bra hela tiden, men kort och gått mördande i powerplay. Att Bruins utnyttjat 34 procent av sina möjligheter med fler spelare på isen i slutspelet är den här trions giljotingaranti.

Och den kvällen paradtrion av någon orsak inte får det att stämma finns det reserver. Speciellt tredje kedjan med precisionstrejden Charlie Coyle mellan Marcus Johansson och Danton Heinen har axlat stort ansvar när matcher stått och vägt. 28 poäng av Bruins trea inför finalserien.

Slutligen så sticker puckförande duon Torey Krug och Charlie McAvoy ut ur den tuffa och välförsvarande backtruppen. Puckarna levereras förbi täckande motståndare och passningarna når forwardarnas klubbor i exakt rätt ögonblick. Krug Och McAvoy håller Stanley Cup-klass.

Därför vinner St. Louis:

Rask har en värdig utmanare i succégubben Jordan Binnington. ”Winnington” var ännu på hösten bakom Ville Husso i St. Louis målvaksthierarki. Men den 25-årige nykomlingen har verkligen tagit vara på sin chans när han vid årskiftet lyftes från farmen.

Binningon är symbolen för Blues vårsäsong.

Jordan Binnington har stigit fram som slutspelets stora utropstecken. Tomas Hertl och Jordan Binnington. Bild: AFP / Lehtikuva

Binningtons slutspelstatistik (91,4 i räddningsprocent, 2,38 tillåtna mål / match) bleknar i jämförelse med Rask – men Blueskeepern har i varje runda stängt dörren när det gällt som mest.

Om Blues ska slå Bruins kräver det att andra kedjan med Ryan O’Reilly mellan Sammy Blais och David Perron lyckas minimera skadan som Bostons ”mördarlina” gör. O’Reilly och Marchand är båda två Selke-kandidater och duellen mellan stjärncentrarna kan fälla avgörandet.

I Blues första kedja finns finallagens bästa målskytt. Jaden Schwartz är med 12 strutar bara en notering bakom Brett Hulls klubbrekord. Han måste fortsätta att leverera.

I början av slutspelet hostade produktionen för Schwartz kedjekompisar, men mot San José hittade både centern Brayden Schenn och högerforwarden Vladimir Tarasenko toppformen. Tarasenko har nu gjort åtta mål och börjar se ut som den matchvinnare han kan vara.

St. Louis speciella slutspelstrio är tredjekedjan med före detta Toronto-centern Tyler Bozak mellan Oscar Sundqvist och stadens egen son, björnaktige storfavoriten Pat Maroon. 25 poäng på 19 matcher med ganska små minuter är ett stort utropstecken.

Kampen mellan finallagens tredje kedjor är en strid i striden. Den kan bana vägen för Blues mot klubbens första första Stanley Cup.

Backtruppen är tung som bly, men ändå skicklig. Håll ögonen på grymt hårttacklande Colton Parayko och allroundskicklige lagkaptenen Alex Pietrangelo. Hur tuffa än Bruins backar är, så kan de inte riktigt matcha de här två i bästa slag.

Så här går det: Boston Bruins vinner Stanley Cup med 4–2 i matchsegrar.

“...Got dem Saint Louis Blues I'm as blue as ah can be

Like a man done throwed that rock down into de sea

Got dem Saint Louis Blues I'm as blue as ah can be...”

(Saint Louis Blues,W.C, Handy, 1914)

Källor: hockey-reference.com, eliteprospects.com, dailyfaceoff.com nhl.com, wikipedia