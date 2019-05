Backman: NHL-spelare – vad tänker ni? Lärde ni er någonting?

Nej, nej, nej, nej och åter nej. NHL-spelarna vände ryggen åt landslaget inför VM. Vad tänkte de då festen kickade i gång efter slutsummern mot Kanada? Vill ni nu spela för Lejonen? Jag välkomnar er med bittra, öppna armar.

Total, ohämmad eufori.

Det var känslan på isen efter Bragden i Bratislava. Själv satt jag i soffan med min laptop i famnen och skakade på huvudet. Det hela var bara så surrealistiskt.

Då slogs jag av en tanke: Hur många NHL-spelare sitter månne och tittar på C Mores sändning just nu och tänker: what if ...

Svaret var många.

Patrik Laine, Markus Nutivaara, Roope Hintz, Kasperi Kapanen, Leo Komarov, Mikko Rantanen och Teuvo Teräväinen var i varje fall vakna vid midnatt och aktiva på Instagram med hyllningar.

Måste vara tråkig

Jag vet, det är kanske inte läge just nu med Mörkö-Marko, fontäner och total glädje i nyhetsflödet. Men jag tänker ändå vara tråkig. Vi måste tala om en sak.

Varför ville inte NHL-spelarna vara med i VM? Och det räcker inte bara med NHL. Det oroväckande fenomenet har spritt sig till KHL. Uppskattningsvis 20 (!) spelare från rubelligan tackade nej till VM. Det är helt otroligt.

Varför?

Jag hoppas att vi får tillbaka stoltheten att spela för Finland. ― Fredrik Norrena

Det går inte att svara på. För förbundets informationsförmedling har präglats av tysthet. Det enda som är säkert är att trenden är negativ. Det har också Fredrik Norrena noterat. Så här sade han i en intervju med Yle.

– Jag hoppas att vi får tillbaka stoltheten att spela för Finland. Den fanns under min tid och jag tycker att den hör till. Utvecklingskurvan har varit tråkig de senaste åren. Om man får spela för sitt land ställer man upp, det är en hederssak.

Norrena drar en parallell till Sverige. Tre Kronors lagbygge kryllade av NHL-lirare. Så ska det se ut. Men så gör det inte i Finland. Vi har inte lyckats skapa en lockande atmostfär för spelarna.

Varför?

Vi kan tala om utgående kontrakt och småskador i all evighet.

Någonting är i varje fall fel då Leo Komarov hellre samarbetar med ett vadslagningsbolag än spelar för Lejonen. Då VM devalverats till den grad att en semester inför KHL-försäsongen är mer lockande.

Vi kan tala om utgående kontrakt och småskador i all evighet, det håller inte. Faktum kvarstår: många högklassiga spelare hade kunnat vara med i VM, men valde att vända ryggen.

Nu är det dags för förändring. Och den kan redan ha inträffat – helt naturligt. För vem vill inte vara med på festen då en hel hockeyvärld håller andan för det största sedan Miracle on ice?

Vem vill inte uppleva guldyran och vetskapen att 10 000 personer befinner sig på torget mitt i ett regnigt Helsingfors? Klockan 1 på natten. För någonting man själv varit med om att skapa.

Visst, det kan gå vägen med ett anonymt lag fullt av FM-spelare. Men det händer ungefär en gång vart 39:e år.

För om vi ska nå framgång i framtiden MÅSTE vi ha med NHL-spelare. Visst, det kan gå vägen med ett anonymt lag fullt av FM-spelare. Men det händer ungefär en gång vart 39:e år.

Så nu frågar jag: Vad tänker ni nu, NHL-spelare? Lärde ni er någonting? Är ni med nästa gång?

För om ett år vill vi ha Aho, Laine och Rantanen på isen och inte i hemmasoffan. Bara då kan guldtrenden få en fortsättning.

Men först ska vi njuta av festen.

För visst hade det här FM-betonade guldgänget också sopat banan med ett lag bestående av blåvita NHL-spelare?