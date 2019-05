Jukka Jalonens landslag fullbordade den blåvita succésäsongen: "Folk kommer att börja vallfärda till Finland för att ta reda på vad vi sysslar med"

Bild: Yle/All Over Press

När Finland vann VM-guld 2011 handlade snacket om att det var Mikko Koivus landslag som vann. Våren 2019 var det inget snack om saken: det var Jukka Jalonens landslag som vann Finlands tredje historiska VM-titel, och cementerade guldtränarens status i den finländska idrottshistorien.

Finlands resa igenom VM-turneringen i Slovakien har varit makalös på många sätt.

Från de oerhört utmanande förutsättningarna där avancemang från gruppspelet kändes allt annat än givet fick Lejonen en kalasstart på turneringen. Nationen tillsammans med Yle Sportens podd drabbades av Kaapo Kakko-feber.

Inför slutspelet och målrakan vid VM hängde oron över materialets brister fortfarande i luften och rädslan för att landslaget skulle väga lätt i konkurrensen kändes befogad.

– Nu har de stora nationerna, som samlat sig sent, kommit samman och spelat ihop sig. Då vi kommer till kvartsfinal så har vi väl förberedda lag på alla fronter och då är jag rädd för att Lejonen väger väldigt lätt, oroade sig Koivukangas för exakt en vecka sedan.

Idag vaknar Finland till en verklighet där stabila insatser mot i tur och ordning Sverige, Ryssland och avslutningsvis Kanada gör att det historiska tredje världsmästerskapet är ett faktum.

– Jag vågar påstå att det här är den största triumfen inom finländsk ishockey. Det här är Finlands "Miracle on ice", det här är ett Leicester som vinner Premier League. Det sätt som Finland presterade på under turneringen trotsar allt vi lärt oss under årtionden, konstaterar Chriso Vuojärvi i avsnitt 60.

Antti Koivukangas tar fasta på de många nivåer av hjältedåd som kantar den blåvita vägen till guld. Kevin Lankinens storspel, Sakari Manninens poängproduktion och Marko "Mörkö" Anttilas målryck i slutspelet.

– Det finns något topelianskt och Runeberg-aktigt över mycket av det som Finland gör. De stora skaldernas historier kryllar av en klassisk Finlandsbild med otipppade hjältedåd, uppoffring och motgångar som föder framgång.

– När Veli-Matti Savinainen i samma byte med dödsförakt i blick kastar sig framför pucken i tre repriser och blockerar det sista med ryggen gick mina tankar osökt till Sven Dufva, säger Koivukangas.

"Det här är Jukka Jalonens landslag"

Både Koivukangas och Vuojärvi hyllar Jukka Jalonen som den stora segerarkitekten i sammanhanget, guldtränaren som gör det igen efter bragden i Bratislava 2011.

– Jukka Jalonen har bokat sin plats i den finländska idrottshistorien. Detta var hans mästerverk. Att han fick detta lag att tro på sig själv, att han skapade ett spelsystem som gav Finland chansen i varje match är förbluffande, säger Vuojärvi.

Antti Koivukangas var snabb att påminna om att snacket 2011 kretsade runt att det handlade om Mikko Koivus lag som gick ända fram.

– Här var det inget snack om saken. Det här är Jukka Jalonens landslag, slår han fast och övergår till ännu en litterär parallell.

– Jag skulle gärna jämföra Jukka Jalonen med Tolkien-karaktären Gandalf, han var en ledare som ingav hopp när allt såg som mörkast ut och fick de omkring honom att tro på sig själva och växa till hjältar oberoende av storlek.

För finsk ishockey är VM-guldet våren 2019 i Bratislava ytterligare en fjäder i hatten för några fantastiska år.

– Inget hotar nu ishockeyns ställning som gren nummer ett i Finland. Först kommer hockeyn och sen kommer ingenting, säger Vuojärvi.

Antti Koivukangas tror att den internationella hockeyfamiljen nu senast får upp ögonen för det man inom det finska förbundet sysslar med.

– För grenfamiljen är det här en enda lång succéhistoria. Det är benchmark-nivå på verksamheten, folk kommer att börja vallfärda till Finland för att ta reda på vad vi sysslar med – så var det inte för några år sedan då vi framförallt skulle åka till Sverige för att se vad man gjorde på juniorsidan, påminner Koivukangas.

Vad handlar det om?

