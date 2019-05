Känslosam Hakanpää tackade Lasse Kukkonen efter VM-guldet: "Tog hand om den unga killen som var ute och cyklade som människa"

Backen i händelsernas centrum när Lejonen slog Tre Kronor.

Han var helt utan poäng inför kvartsfinalen, men i ödesmatchen mot Sverige klev backen Jani Hakanpää in i händelsernas centrum. Först pangade han in en puck från blålinjen, sen var han inblandad i segermålet i förlängning när Finland tog en 5–4-seger som går rakt in i hockeyhistorien.