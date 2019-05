Nyhetsskolan: Färdigbyggd eller självbyggd PC

Yle Triplet on verkkopalvelu ja mobiilisovellus, joka auttaa kytkemään uutiset osaksi opetusta. Tripletissä käsitellään joka arkipäivä kolmea uutista, joihin on tehty valmiit tehtävät, vastaukset ja uutisvisat. Visat on tehty Yle Tripletin uutisvideoiden sisällöistä. Katsokaa ensin video luokan kanssa ja kokeilkaa seuraavaksi visan avulla, kenelle jäi uutisen sisältö parhaiten mieleen.