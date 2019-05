Svensk press jämför VM-guldet med Miracle on Ice och hyllar "Mörkö-Marko": "Är Anttila samma spelare jag såg i en fjärdekedja i Örebro för tre säsonger sedan?"

I Sverige hyllas det finska VM-guldet och jämförs med Miracle on Ice, USA:s sensationella OS-guld 1980. I guldlaget är det kultspelaren Marko Anttila som imponerat mest på svenskarna. För tre år sedan fick han inte förlängt SHL-kontrakt och nu glänste han i VM. Så länge du har Marko "Mårran" Anttila i ditt lag behöver du ju inte vara rädd för något, skriver Expressens Tomas Pettersson.

Expressens Tomas Pettersson inleder med att tacka Finland.

– Tack för att ni visade att det är möjligt. För att ni visade att ishockey fortfarande är en idrott där inte allt avgörs av NHL-meriter, miljonkontrakt och stjärnstatus. VM-historien har aldrig sett något liknande. Tack för miraklet, storebror.

Han erkänner dock att han tvivlade på slutet.

– Jag vågade inte tro att det skulle hålla. Pressen som Kanada satte upp mot Kevin Lankinen var rent brutal den sista kvarten.

Att redan kultförklarade Marko Anttila klev fram och blev tungan på vågen i de avgörande matcherna förbryllar svenskarna. Anttila, som idag fyller 34, spelade 2013–2016 SHL-hockey i Örebro och gjorde inget vidare intryck. I april 2016 gick klubben enligt NA ut med att Anttila inte erbjuds en förlängning.

– Så länge du har Marko "Mårran" Anttila i ditt lag behöver du ju inte vara rädd för något. Och jag undrar samtidigt om Marko Anttila är samma spelare jag såg i en fjärdekedja i Örebro för tre säsonger sedan? Då var han redan 30 och kämpade med karriären, frågar sig Pettersson.

– Hemma i Finland har han länge kallats "Mörkö-Marko". Mårran som är stor, kall, spöklik och skrämmande. Ungefär som Marko Anttila varit i det här slutspelet.

Marko Anttila fick inte till det i Ryssland och flyttade i december 2013 till Örebro. Marko Anttila fick inte till det i Ryssland och flyttade i december 2013 till Örebro. Bild: imago sportfotodienst/ All Over Press

Pettersson drar paralleller till USA:s mirakelguld i OS 1980.

– Det är inte bara stort. Det är ett stycke hockeyhistoria vi inte fått uppleva sedan...tja, Lake Placid 1980.

– Storebror Finland regerar. Och brorsan, ni gör det inte bara i Norden.

Aftonbladets Mats Wennerholm (bakom betalmur) hyllar både "Mörkö-Marko" och det blåvita kollektivet med rubriken "Det här ÄR ett mirakel".

– Utdömda hemma i Finland och kallade det sämsta VM-laget någonsin. I den mest stjärnfyllda VM-turneringen som spelats vann ett gäng inhemska spelare från finska ligan, kryddat med några få från KHL, Schweiz och farmarligan AHL. I en turnering som vimlade av mål- och poängkungar från NHL.

Wennerholm tycker att Finlands VM-guld får stå i skuggan av USA:s OS-guld 1980 men att det ändå är en relevant jämförelse.

– Det här var ett sant finländskt mirakel, nästan i klass då Herb Brooks ledde ett gäng unga amerikanska collegegrabbar till ett historiskt OS-guld i Lake Placid 1980.

– Delas det ut ett bragdguld i Finland behöver inte ens juryn ha något sammanträde.

Enligt Wennerholm var Anttila på slutet större än Aleksadndr Ovetjkin, Nikita Kutjerov och William Nylander. Tillsammans.

SVT:s experter Jonas Andersson och Mikael Renberg är imponerade av vad de sett.

– Jag har inte sett en större bragd, inget mer uträknat lag. De hade inget på papperet men allt på isen. Jag är full av beundran, säger Andersson med ett förflutet som spelare i FM-ligan.