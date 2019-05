Valo elämään löytyi 30 vuoden masennuksen jälkeen.

Alakulo tarkoittaa, että pysähdy hyvä ihminen! Alakulo on kuin tomera sukulaistäti, joka tulee kutsumatta kylään ja komentaa sinua pohtimaan, että mikä elämässä mättää ja mitä aiot tehdä sille. Jos et tottele, tuon kaverin kylään ja sen nimi on masennus.