Erling Braut Håland skrev fotbollshistoria – sköt nio mål i en VM-match

Thursday:

🇳🇴 Norway 12-0 Honduras 🇭🇳

-

⚽️7' E.Håland

⚽️20' L.Oestigaard

⚽️30' E.Håland

⚽️36' E.Håland

⚽️43' J.Hauge

⚽️46' E.Håland

⚽️50' E.Håland

⚽️67' E.Håland

⚽️77' E.Marković

⚽️82' E.Håland

⚽️88' E.Håland

⚽️90' E.Håland



Most goals to ever have been scored in #U20WC match 👏 pic.twitter.com/yyda2X5XKJ