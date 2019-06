Månskensbonden vill lämna Österbotten i sina låtar

Döpt i Kyro älv var den första singeln med Månskensbonden och den blev en omedelbar hit på Yle Vega. Och för Markus Bergfors som låtskrivare var det som om dammarna hade öppnats. Plötsligt lyckades han formulera sig och skriva låtar på sitt eget modersmål.

Han har bott i Åbo, Göteborg, Stockholm och då han blev pappa valde familjen att flytta till Vasa.

Men hans rötter finns i den lilla byn Kvevlax som i ett historiskt perspektiv blev bekant för finländarna i och med den tragiska flygolyckan 1961 då 25 personer omkom.

Orsaken var att piloterna hade druckit stora mängder alkohol kvällen innan. Det är den värsta flygolyckan i landet.

Lättare med fotboll och bilar

Men att växa upp i en liten by och vara intresserad av musik var inte alltid så lätt.

- Nej det skulle ha varit lättare om jag hade haft intresse för att skruva på bilar eller spela fotboll, säger Markus Bergfors och skrattar.

Han hade kompisar vars föräldrar musicerade och det hände sig att han till och med kunde vara lite avundsjuk på dem då de hade instrument och kunnande på nära håll. Men många av dem hade inte det där brinnande intresset.

Istället blev Bergfors tvungen att åka 30 km moped med gitarren på ryggen för att få de första grunderna. Ofta flera gånger i veckan året runt.

- Det är ju en kraft som på något sätt driver en att göra något dylikt. Nu har jag ju kommit en bit på väg men det skulle vara helt uteslutet att jag hade den ivern och lusten om jag skulle börja med musik idag. Men jag hoppas att jag kan hålla kvar något av den energi och törst efter att få göra musik som man hade då.

Arvingarna, Hellström och Dylan



Då jag frågar vilken som var den första låten som gjorde ett djupare intryck på honom funderar han en god stund innan det överraskande svaret kommer.

- Oj då, det svar som knappast ger mig mycket kredibilitet är Eloise med Arvingarna och det berodde säkert på att min pappa gillade dansband och spelade den musiken hemma, säger Bergfors.

Vi blev lovade 100 pund men då spelningen var över sade arrangören att han kunde ge bara 50 ― Markus Bergfors om en spelning i England med Timshel

Däremot blir det litet lättare då vi pratar om vilka låtskrivare som har imponerat på honom. Av de svenska artisterna är det Håkan Hellström som han tycker att har klarat av att skriva lekfulla men samtidigt coola texter.

- Det finns en sådan drive då han sjunger som jag tidigare enbart hade hört på engelska.

Och då vi övergår till förebilder som sjunger på engelska kommer svaret direkt.

- Don´t think twice it´s all right med Bob Dylan var en orsak till att jag ville börja skriva låtar på riktigt, berättar Markus Bergfors.

Hårt liv att spela i ett band

Hans första genombrott som låtskrivare och sångare kom egentligen med gruppen Timshel som turnerade mycket utomlands och som till och med lyckades få ett skivkontrakt i USA.

De spelade tillsammans i åtta år men nu då gruppen har gjort sin sista spelning och gett ut sin sista skiva medger Bergfors att verkligheten inte alls var så glamorös som det ibland kunde låta i medierna.

- Man skrev både i Finland och Sverige om skivkontraktet i USA och att det är nu som det händer, sedan blev det helt tyst. Ingenting hände. Och då det gäller turnéer gick man ju på förlust. Vi var sex personer i bandet och vi blev lovade 100 pund för en spelning i England. Och då spelningen var över sade arrangören att jag har bara 50 pund att ge er.

Enligt Bergfors är det vid dylika tillfällen som man är glad att det finns finlandssvenska fonder och stiftelser för utan deras hjälp skulle det knappast ha blivit några skivor med Timshel.

Och han lärde sig många läxor med det bandet.

- Nu litar jag inte på några löften utan jag vill ha viktiga avtal på papper.

Hitten skrevs i en hytt

Den senaste låten sjöng han in tillsammans med Iiris Viljanen och den utkom senaste höst. Stormin handlade om inbördeskriget för det fanns historier i släkten som han tyckte att borde berättas.

- Jag tänker på något sätt i collage då jag skriver låtar. Det är olika bilder och olika scener och på en laptop är det enkelt att flytta och ändra på strukturen jämfört med om man skriver för hand.

Markus Bergfors är idag 30 år och han valde att flytta till Vasa då första barnet föddes. Tills vidare har hans låtar varit starkt knutna till platser i Österbotten, men det här är något som han tror att kommer att ändra i framtiden.

- Det känns som om jag nu har skrivit färdigt om de här platserna men å andra sidan så kan man ju alltid hitta nya infallsvinklar. Men jag tror faktiskt att jag i framtiden mer kommer att blicka utåt i stället för inåt som jag ju ganska långt har gjort nu. Mera om mänskliga relationer och samhället i stort.

Och låten Döpt i Kyro älv skrev han på en något överraskande plats.

- Det var på färjan från Stockholm i en hytt under bildäck.

