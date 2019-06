Problem med stötdämparen grusade segerkandidaten Latvalas tävling – Rovanperä ville bara ha makaronilåda efter den andra dagen i Portugals VM-rally

Jari-Matti Latvala låg bara fem sekunder efter ettan Ott Tänak inför lördagseftermiddagens specialsträckor i det portugisiska VM-rallyt. Men sedan sade stötdämparen upp kontraktet och finländaren fick kasta in handduken.

Efter tio av totalt 20 specialsträckor låg Jari-Matti Latvala tvåa – och var dessutom på allvar med i segerkampen. Avståndet upp till stallkamraten Ott Tänak från Estland var bara fem sekunder.

Men i den elfte specialsträckan ökade avståndet med nästan tio sekunder.

– Framsidan av bilen fick en liten smäll, det känns mjukt där. Det fanns en sten i spåret. Jag var tvungen att ta det lite lugnare efter det, förklarade Latvala efteråt.

Efter att snabbt ha granskat bilen bestämde sig Latvala ändå för att åka också den tolfte specialsträckan. Där var han minuten långsammare än Thierry Neuville, som i det skedet var snabbast på sträckan.

Då kastade stallet in handduken och meddelade att Latvala tvingas stå över dagens sista specialsträcka.

– Det var uppenbart att bilen hade skadats. Som tur var kunde killarna slutföra specialsträckan och nu hoppas vi få bilen i skick till i morgon. Vi måste ändå använda samma bil om två veckor i Sardinien, så vi kan inte riskera för mycket, berättar Toyotas sportchef Kaj Lindström.

Lappi upp till femma, Rovanperä i ledning i WRC2-klassen

Esapekka Lappi tackade istället och tog för sig och steg upp till femma i sammandraget. På den 13:e specialsträckan var Lappi fjärde snabbast.

– Det har varit en jättebra dag för mig. Jag har njutit. Bilen känns bra, även om däckvalet kunde ha varit bättre, summerar Lappi efteråt.

Kalle Rovanperä leder i sin tur WRC2-klassen med 1.01,5 ner till tvåan Jan Kopecky.

– En ganska bra dag. De här sträckorna är nog väldigt tuffa för bilarna. Men om jag bara får lite makaronilåda i mig nu så kommer allt att vara okej, säger Rovanperä på klockren ”rallyengelska” ("If I can just get some makaronilaatikko, I will be just okay").

Portugals VM-rally (13/20 specialsträckor):

1. Ott Tänak, Toyota 2.47.23,1

2. Kris Meeke, Toyota +4,3

3. Thierry Neuville, Hyundai +9,2

4. Sebastian Ogier, Citroën +21,0

5. Esapekka Lappi/Janne Ferm, Citroën +1.37,5

6. Teemu Suninen/Marko Salminen, Ford +2.02,7

7. Elfyn Evans, Ford +6.10,4

8. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, Skoda +8.33,8

9. Jan Kopecky, Skoda +9.35,3

10. Pierre-Louis Loubet, Skoda +10.04,8