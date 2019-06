View this post on Instagram

SM-kisat takana ja tuloksena Suomen Mestaruus 2019, mikä oli meille viides peräkkäinen naisten sarjassa✨ Finaalissakin saatiin tehtyä täsmällinen suoritus ja nautittiin matolla ihan jokaisesta sekunnista! Kiitos kaikille huikeasta kannustuksesta💙 💫 We are five times Finnish Champions in a row!✨ Thank you everyone for the support💙 💫 Kiitos tuotepalkinnoista @piruetti ! Myös @voimistelu :n uusi yhteistyökumppani @nordicbeautyimport muisti meitä MM-kisamenestyksestä ihanilla tuotteilla😍 Kiitos! #voimistelu #tampereensisu #sisuonsupervoima #desencoy @kmshairnordic #kmsstylecolor