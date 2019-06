Man hittades död i vattnet i Pansio i Åbo

Stadsfullmäktige beslutar om eventuella vidare åtgärder.

Lotta Laaksonen (VF) lämnade in ett klagomål över Pargas stadsförvaltnings agerande till riksdagens justitieombudsman. Laaksonen kände sig nedtystad under ett stadsstyrelsemöte i fjol. JO anser att Laaksonens behandling under mötet var lagstridigt.