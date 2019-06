37-årige Zlatan Ibrahimovic i toppform – tvåa i MLS skytteliga efter snygg cykelspark

Bild: Charles Baus/CSM/REX/All Over Press

Zlatan Ibrahimovic gör väl ifrån sig i USA. Zlatan Ibrahimovic gör väl ifrån sig i USA. Bild: Charles Baus/CSM/REX/All Over Press

Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic tar för sig i MLS där han har gjort elva mål på tolv matcher. Natten till måndag åkte hans Los Angeles Galaxy på en tung hemmaförlust trots att svensken gjorde mål med en snygg cykelspark. Nicholas Hämäläinens Los Angeles FC har inlett serien klart bäst och leder i överlägsen stil.

Svensken stod för ett konstmål då han cykelsparkade in 1–2-reduceringen i den 84:e minuten. Galaxy fick inte in någon kvittering, utan New England Revolution tog en överraskningsseger med siffrorna 2–1.

Hoppa över Twitterpostning

🚨🚲 ZLATAN BICYCLE KICK 🚲🚨 pic.twitter.com/F8OUYtYWwK — Major League Soccer (@MLS) June 3, 2019

Den 37-årige Ibrahimovic, som missade två matcher på grund av avstängning i slutet av maj, har gjort hela elva mål på tolv matcher och den senaste struten för upp honom som ensam skytteligatvåa.

Ledaren Carlos Velas som spelar i Los Angeles FC har ett ännu bättre saldo: 16 mål på 16 matcher.

Carlos Vela (Los Angeles FC) 16 mål Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 11 mål Joseph Martinez (Atlanta United) 10 mål

I en haltande tabell har lagen spelat 13–17 matcher. Los Angeles FC är överlägsen etta med saldot 11–4–1 och 37 poäng. I väst är rivalen Los Angeles Galaxy tvåa på 28 poäng.

Mittfältaren Nicholas Hämäläinen gör sin första säsong i Los Angeles FC men har endast fått spela tre matcher den här säsongen. I lagets 3–2-bortaseger över Portland Timbers satt finländaren på bänken.

Landslagsspelarna vilade

Alexander Ring har spelat på New York Citys mittfält i lagets samtliga matcher den här säsongen och det utan att bli utbytt. Under veckoslutet slutade matchen Columbus Crew–New York City oavgjort, 2–2.

Rasmus Schüllers Minnesota förlorade med 2–3 hemma mot Philadelphia Union. Finländaren spenderade hela matchen på avbytarbänken och blev för första gången för säsongen utan speltid.

Schüller är uttagen till EM-kvalmatcherna mot Bosnien-Hercegovina och Liechtenstein den 8 juni och 11 juni.

Även Montreals mittback Jukka Raitala, som ingår i landslagstruppen och vanligtvis är ordinarie i Montreal Impact, satt på bänken i veckoslutets match mot Orlando City.

Resultat:

Los Angeles Galaxy – New England Revolution 1–2

Minnesota – Philadelphia Union 2–3

Portland Timbers – Los Angeles FC 2–3

Colorado Rapids – Cincinnati 3–1

Houston Dynamo – Sporting Kansas City 1–1

DC United – San Jose Earthquakes 1–1

FC Dallas – Seattle Sounders 2–1

Columbus Crew – New York City 2–2

New York Red Bulls – Real Salt Lake 4–0

Atlanta United – Chicago Fire 2–0

Montreal Impact – Orlando City 0–3

Vancouver Whitecaps – Toronto FC 1–1