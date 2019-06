Här är årets yrkesexaminander - vi gratulerar!

Här hittar du namnen på alla de som avlagt yrkesexamen på svenska under läsåret 2018-2019. De är lika många som studenterna. Svenska Yle gratulerar!

Yrkesskolorna utexaminerar kontinuerligt under året. Vi har samlat ihop namnen på alla de som fått sin examen under läsåret 2018-2019. På listan finns bara personer som gett sitt tillstånd till att få namnet publicerat.

Du kan söka på namn, examen och skola. Orten i tabellen berättar var skolenheten ligger, inte den utexaminerades hemkommun.

Vi väntar ännu på namnen från Optima, Prakticum, Fria Kristliga Folkhögskolan, Solvalla idrottsinstitut, Norrvalla och KREDU. Listan uppdateras i takt med att uppgifterna kommer in.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Här hittar du namnen på de som avlagt yrkesexamen i hela landet

Borde ditt namn finnas med? Vi publicerar bara namn som vi har fått in via skolorna och där examinanden har gett sitt uttryckliga medgivande til namnpubliceringen. Har du avlagt en yrkesexamen på svenska under året och vill vara med på listan så kontakta din skola och be dem att skicka in ditt namn.