Trumps statsbesök i Storbritannien inleds - han anländer till ett land i jäsning och har redan skapat dålig stämning

USA:s president Donald Trump är på väg mot London för sitt första formella statsbesök i Storbritannien. Måndagen ska Trump tillbringa i kungligt sällskap, men det väntas stora demonstrationer mot honom på olika håll.

Air Force One väntas landa på London-Stansteds flygplats vid elvatiden på förmiddagen, finsk tid. I presidentens stora följe ingår hans hustru Melania och alla hans fyra vuxna barn.

Besöket inleds med pompa och ståt. Först blir det lunch hos drottning Elizabeth i Buckingham Palace. På eftermiddagen five a clock tea hos prins Charles i hans residens Clarence House och på kvällen blir det kunglig bankett hos drottningen.

Flera brittiska politiker, som exempelvis Labour-ledaren Jeremy Corbyn och det brittiska underhusets talman John Bercow har avböjt inbjudan till banketten.

"The Donald Trump Baby Blimp", ballongen med Trump i blöja väntas flyga över London igen. Så här såg det ut utanför parlamentet i juli 2018 när Trump besökte London. "The Donald Trump Baby Blimp", ballongen med Trump i blöja väntas flyga över London igen. Så här såg det ut utanför parlamentet i juli 2018 när Trump besökte London. Bild: EPA-EFE/ANDY RAIN

Det planeras stora protester mot Trump åtminstone i London, Manchester, Belfast, Birmingham och Nottingham. I London väntas en speciellt stor demonstration i morgon, tisdag.

Storbritannien befinner sig i djup kris på grund av den svåra brexitprocessen. Premiärminister Theresa May avgår på fredagen från sin post som ledare för Konservativa partiet. Hon sitter i praktiken kvar som premiärminister fram till att partiet utsett hennes efterträdare.

Trump kastade bensin på elden i de intervjuer han gav inför sitt besök. Han uttryckte sitt stöd för Storbritanniens tidigare utrikesminister, brexitören Boris Johnson som efterträdare till May.

Han gav flera råd angående brexitprocessen, bland annat det att Brexitpartiets ledare Nigel Farage borde få delta i utträdesförhandlingarna med EU.

Dessutom kallade han prins Harrys amerikanska hustru Meghan Markle "elak", för att hon kritiserat honom under den amerikanska presidentvalskampanjen. På söndagen förnekade han det uttalandet, trots att det finns inspelat.

Förolämpningarna har haglat också åt det andra hållet. Londons borgmästare Sadiq Khan tog i ordentligt i sin debattartikel på söndagen där han jämförde Trump med 1900-talets fascister, diktatorer och juntaledare.

Trump kommenterade Khans artikel med att Khan är som "en tvilling" till Trumps motståndare, New Yorks borgmästare Bill de Blasio, "utom att Khan är kortare".

På tisdag ska Trump träffa premiärminister Theresa May och brittiska företagsledare.

Britterna vill ha USA som sin främsta handelspartner efter det planerade EU-utträdet, men förhandlingarna om kommande handelsavtal blir kanske inte så enkla som Trump låtit förstå.

The Guardian skriver att det redan bubblar av ilska över amerikanska handelskrav som USA:s ambassadör Woody Johnson gett uttryck för.

Johnson menar, bland annat, att National Health Service (NHS) som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien borde öppnas för privata amerikanska aktörer. Den brittiska marknaden borde också öppnas för kontroversiella amerikanska produkter som klorerad kyckling.