Trump lovar britterna ett storskaligt handelsavtal - "Det kommer att bli ett mycket rättvist avtal"

USA:s president Donald Trump räknar med att Storbritannien och USA kan ingå ett omfattande handelsavtal efter det brittiska utträdet ur EU.

Den andra dagen av Trumps statsbesök i Storbritannien handlade om politik och handel.

Under ett möte med Storbritanniens premiärminister Theresa May och företagsledare sade Trump att det nya avtalet kommer att bli både omfattande och rättvist.

‒ Vi kommer att få ett mycket, mycket omfattande handelsavtal. Det kommer att bli ett mycket rättvist avtal och jag tror att det är något vi båda vill ha, sade Trump till May under samtalen i St James Palace.

Trump uppmanade även skämtsamt den avgående premiärministern att sitta kvar för att slutföra avtalet.

Donald Trump och Theresa May vandrar före Melania Trump och Philip May. Donald Trump och Theresa May med respektive vandrar på en gata. Bild: AFP / Lehtikuva

Trump har också tidigare lyft fram möjligheterna att ingå ett handelsavtal efter brexit. Han har även tydligt talat för EU-utträdet och uppmanat britterna att driva en hård förhandlingstaktik mot unionen.

Inför statsbesöket sade Trump till Sunday Times att britterna borde marschera ut ur förhandlingarna med EU och vägra betala utträdesavgiften om unionen inte erbjuder bättre villkor.

Trump har uttryckt stöd för premiärministerkandidaten och brexitförespråkaren Boris Johnson samt populisten Nigel Farage.