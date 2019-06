Experterna ense inför draften: Kaapo Kakko väljs inte först

Bild: imago images / ActionPictures/ All Over Press

Kaapo Kakko med pokalen.

NHL.com:s experter Adam Kimelman, Mike Morreale och Guillaume Lepage är alla överens om att Jack Hughes kommer att väljas först i NHL-draften och att Kaapo Kakko reserveras som tvåa. Den mest talangfulla spelaren borde väljas först, säger Kimelman.

Om två och en halv vecka är det dags. Då ska de största ishockeytalangerna reserveras vid NHL-draften i Vancouver.

Allt ljus är på Jack Hughes och Kaapo Kakko inför draften. En av supertalangerna kommer att väljas som första spelare av New Jersey Devils.

Hughes har hela tiden toppat draftlistorna och tros ha ett litet försprång på Kakko. Även NHL.com:s experter Adam Kimelman, Mike Morreale och Guillaume Lepage tror att det är Hughes som får kliva upp på scenen först.

– Den mest talangfulla spelaren borde väljas först, säger Kimelman.

– Hughes är den bästa spelfördelaren som finns tillgänglig i draften. Han har snabba händer och fötter och en stor hunger efter framgång. Han kommer att bli en franchise-spelare, säger Morreale.

– Ingen klubb skulle våga avstå möjligheten att välja en spelare med så mycket potential, säger i sin tur Lepage.

Jack Hughes.

Kakko kan spela i NHL nästa säsong

Morreale påpekar att Hughes försprång på Kakko inte är speciellt stort. Trots det tror trion att finländarens klubb blir New York Rangers.

– Kaapo Kakko anser att han är den bästa spelaren i den här draften och om han inte väljs först så kommer han att visa att han är bäst oavsett draftnummer, säger Morreale.

– Han glänste mot NHL-spelare i VM och det är ett tecken på att han är redo att spela i ligan så tidigt som nästa säsong, säger Lepage.

Experterna tror också att ytterligare en finländare kommer att draftas i den första omgången, backen Ville Heinola.

Mike Morreale gissar att Heinola går som 22:a spelare medan Guillaume Lepage tror att han väljs som 26:a och Adam Kimelman som 27:a.

Los Angeles Kings, Calgary Flames eller Tampa Bay Lightning är i så fall tänkbara klubbar för Heinola.

Draftordning:

1. New Jersey Devils

2. New York Rangers

3. Chicago Blackhawks

4. Colorado Avalanche (från Ottawa)

5. Los Angeles Kings

6. Detroit Red Wings

7. Buffalo Sabres

8. Edmonton Oilers

9. Anaheim Ducks

10. Vancouver Canucks

11. Philadelphia Flyers

12. Minnesota Wild

13. Florida Panthers

14. Arizona Coyotes

15. Montreal Canadiens

16. Colorado Avalanche

17. Vegas Golden Knights

18. Dallas Stars

19. Ottawa Senators (från Columbus)

20. New York Rangers (från Winnipeg)

21. Pittsburgh Penguins

22. Los Angeles Kings (från Toronto)

23. New York Islanders

24. Nashville Predators

25. Washington Capitals

26. Calgary Flames

27. Tampa Bay Lightning

28. Carolina Hurricanes

29. Anaheim Ducks (från San Jose via Buffalo)

30. Buffalo Sabres (från St. Louis)

31. Boston Bruins