Vindsnabba målsprutan, mittfältaren som gör det ingen förväntar sig – här är profilerna du ska hålla koll på under dam-VM

Delta i Fotbollsexperten och tippa hur det går i VM-turneringen! Från första avspark till finalen. Du kan vinna VM-relaterade prylar.

VM-tipset lever under hela turneringen. Du kan delta fram till att den andra VM-matchen sparkar i gång lördagen den 8 juni klockan 16.00. Ifall du vill tippa slutresultatet i samtliga matcher och ha möjlighet att samla full poängpott bör du lämna in ditt tips före öppningsmatchen. Det vill säga före klockan 22.00 fredagen den 7 juni.

Du kan också delta i Öppningsmålstävlingen inför varje VM-match inom ramen för Fotbollsexperten. I prispotten finns VM-fotbollar.

För att kunna delta i Fotbollsexperten måste du ha ett Yle-konto. Endast en tippning per Yle-konto i VM-tipset. I Öppningsmålstävlingen kan du lämna in endast en tippning per match med ditt Yle-konto.

OBS! Endast din första tippning deltar i tävlingen.

Yle belönar de tio bästa i VM-tipset med fotbollsrelaterade prylar. Ifall flera deltagare har samma poäng i det slutliga sammandraget, rangordnas de enligt följande kriterier:

1. Rätt mästare

2. Fler rätt tippningar i slutspelet

3. Fler rätt slutresultat i gruppspelet

4. Lott

Yle förbehåller sig rätten till förändringar.

Fotbollsexperten, poängfördelningen i vm-tipset

Gruppspelet

Du får poäng genom att tippa rätt slutresultat och/eller rätt stryktipstecken (1X2). Rätt slutresultatet ger 20 poäng och rätt tecken ger 10 poäng. Exempel: Du tippar exakt rätt slutresultat. Det ger dig 30 (20+10) poäng.

Gruppspelet över

Du får 15 poäng för varje korrekt åttondelsfinallag. Spelar ingen roll om lagen slutar etta eller tvåa efter gruppspelet i ditt tips. Exempel: Du har lyckats pricka in åtta av de 16 lag som avancerar från gruppspelet till åttondelsfinal. Det ger dig 8 x 15 poäng, det vill säga 120 poäng.

Tippa kvartsfinallagen

Du går 20 poäng för varje korrekt kvartsfinallag. Exempel: Fyra av de lag du tippar att ska avancera till kvartsfinal gör det. Du får 4 x 20 poäng, det vill säga 80 poäng.

Tippa semifinallagen

Du får 40 poäng för varje korrekt semifinallag. Exempel: Du prickar rätt två av fyra semifinallag. Din poängpott utökas med 80 poäng.

Tippa medaljlagen

Tippar du rätt världsmästare får du 100 poäng. Rätt silvermedaljör ger 40 poäng och rätt bronsmedaljör 20 poäng. Exempel: Du tippade rätt världsmästare och bronsmedaljör. Det ger dig 120 poäng.

Fotbollsexperten, öppningsmålstävlingen

I Öppningsmålstävlingen tippar du vem som gör matchens första mål och vid vilken tidpunkt fullträffen äger rum. Du kan delta i Öppningsmålstävlingen inför varje VM-match.

Bland de som tippat rätt (målskytt och matchminuten då fullträffen görs) lottar vi ut en VM-fotboll. Ifall inget korrekt tips kommer in, belönas den som kommit närmast (rätt målskytt krävs).

Ifall matchen slutar mållöst, delas inget pris ut.

För att delta i Öppningsmålstävlingen behöver du ett Yle-konto. Endast en tippning per Yle-konto per match.

Här hittar du reglerna på finska.