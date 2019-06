"Förhoppningsvis får jag åtminstone göra inhopp" – Benjamin Källman nöjd över landslagsplatsen efter turbulent säsong

Efter en turbulent säsong känns det bra att få vara med landslaget, säger Benjamin Källman till Yle Sporten. Tjugoåringen hoppas få speltid när fotbollsherrarna spelar EM-kval mot Bosnien-Hercegovina och Liechtenstein.

Ekenäsbördiga Benjamin Källman finns med i landslagstruppen som ska ta sig an Bosnien-Hercegovina på lördag och Liechtenstein på tisdag.

Tjugoåringen fick göra sin A-landslagsdebut i januari, i form av ett inhopp i en träningslandskamp mot Jordanien.

Källman är glad över platsen i landslagstruppen.

– Det är ju klart att jag knappast kommer att spela jättestora minuter, förstås skulle jag välkomna det själv, men det är ingenting som jag kan förvänta mig, säger han till Yle Sporten.

– Förhoppningsvis får jag åtminstone göra inhopp, man vet ju aldrig vad som kan hända.

Hur ser du på Finlands chanser mot Bosnien-Hercegovina och Liechtenstein?



– Det är två väldigt olika matcher som väntar. Mot Liechtenstein vet vi att vi är favoriter, mot dem ska vi kunna vara det bättre laget och vinna.

– Mot Bosnien-Hercegovina måste vi försöka fundera på hur de spelar och bryta ned deras spel.

Landslagets kapten Tim Sparv välkomnar Benjamin Källman med i laget.

– Jag gillar hans attityd, hans sätt att spela fotboll. Han går för fullt in i alla närkamper, härligt att han får vara med, säger Sparv.

– Han är definitivt en spelare som vi kan sätta in från bänken om vi ska ha lite tryck på motståndaren. Det ska bli intressant att se vad han kommer att ha för roll.

Benjamin Källman har en kaotisk säsong bakom sig. Utlåningen till skotska Dundee FC från FC Inter blev inte som önskad och 20-åringen lämnade klubben i januari i jakt på mer speltid.

– En ny tränare kom till laget och tog in sina gamla spelare, men förstås hade man kanske kunnat prestera bättre själv också, säger Källman om tiden i Skottland.

– Flera orsaker inverkade på mitt flyttbeslut.