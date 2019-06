I dag 75 år sedan landstigningen i Normandie - så här förlöpte dagen

Minneshögtidligheterna för 75-årsdagen för landstigningen i Normandie besöktes av bland annat USA:s president Donald Trump, Emmanuel Macron och veteraner från 1944. Svenska Yles Europakorrespondent Rikhard Husu var på plats.

Det är inte bara stats- och regeringscheferna som representerar de allierade som samlades i Normandie för att minnas dagen D. Flera tusen turister var också där för att medverka i högtidligheterna.