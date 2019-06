Vilken genväg borde vi testa? Den här "genvägen" i västra Helsingfors är i verklighet en senväg

Vakuutusyhtiö Pohjolan entisen pääkonttorin tontille on suunniteltu kaikkiaan yhdeksan kerrostaloa, joista seitsemän on tornitaloja. Toteutuessaan niissä on koti 900 ihmiselle. Suurin osa taloista on piirretty purettavien toimistojen tilalle Huopalahdentien varteen.