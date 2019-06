Filmrecension: Long Shot - en romantisk komedi för män

Long Shot får först varningsklockorna att ringa men blir till sist en smårolig, varmhjärtad komedi om manlighet och makt.

Charlotte Field (Charlize Theron) är USAs utrikesminister med siktet inställt på att bli landets första kvinnliga president. Fred Flarsky (Seth Rogen) är en arbetslös journalist, han säger upp sig då tidningen köps upp av med morallös mediemogul.

Charlotte är elegant och har full kontroll medan Fred är klumpig och går klädd i en vindtygsrock.

Charlotte är den extremt seriösa och Fred den humoristiska.

Fred (Seth Rogen) är ute med bästa kompisen Lance (O'Shea Jackson Jr.). Fred Flarsky (Seth Rogen) och Lance (O'Shea Jackson Jr.) står i en kiosk och pratar. Bild: © Lionsgate Entertainment / Pillipe Bossé

Motsatserna brukar attrahera varandra och när Charlottes och Freds blickar möts på en välgörenhetstillställning slår det kanske inte direkt gnistor, men det finns en nyfikenhet.

Speciellt som Charlotte och Fred redan känner varandra, hon har nämligen en gång i tiden suttit barnvakt åt honom.

Varningsklockor och manlighet

Charlotte har ett stort problem, en imagekonsult upplyser henne om att hon inte är tillräckligt rolig. Och det måste man som kvinna vara för att få folkets stöd.

In stiger Fred som anställs som talskrivare för att så att säga “piffa upp” och göra Charlotte mer skojig.

Jag skulle skriva så här, Fred (Seth Rogen) försöker övertyga Charlotte (Charlize Theron) om hur man skriver roliga tal. Assisternterna (Ravi Patel, June Diane Raphael) är skeptiska. Charlotte (Charlize Theron) omgiven av Fred (Seth Rogen), Tom (Ravi Patel) och Maggie (June Diane Raphael) Bild: © Lionsgate Entertainment / Pillipe Bossé

Här nånstans börjar också varningsklockorna ringa. Är Long Shot ännu en variant av en Pygmalion-historia? Alltså en berättelse om hur mannen “skapar” kvinnan till en ”perfekt” varelse som då får hans kärlek (jämför med till exempel My Fair Lady eller Pretty Woman).

Filmskaparna visar att de är medvetna om de här parallellerna och hänvisar till Pretty Woman genom att spela “It must have been love” i en av filmens centrala scener.

Annars tar man en annan riktning och låter faktiskt Charlotte få behålla både sin ställning, makt och identitet genom filmen.

Istället gör man endel småroliga poänger över manlighetens olika sidor.

Filmen inleder med en scen som visar hur Fred jobbar undercover och sitter i ett rum fullt med öldrickande nynazister. Fred är där för att samla material för en artikel men det hela slutar illa och han tvingas fly hals över huvud.

Samtidigt visar man hur Charlotte får navigera mellan olika män, en president som inte är helt på kartan, en självupptagen kanadensisk premiärminister och en påträngande mediemogul.

Den kanadensiska premiärministern James Steward (Alexander Skarsgård) tycker att han och Charlotte borde bli ett par, för det skulle gynna gallupsiffrorna. Statsminister James Steward (Alexander Skarsgård) och Charlotte Field (Charlize Theron) poserar tillsammans för fotografer. Bild: © Lionsgate Entertainment / Pillipe Bossé

Long Shot visar alltså upp olika sätt att vara man. Och vilken manstyp som attraherar Charlotte. Sedan avrundar man det hela lite väl enkelt och låter oss förstå att både Charlotte och Fred har något att ge och lära av varandra.

Fånigt rolig

Charlize Theron och Seth Rogen har en underlig men övertygande kemi. De lyckas övertyga som par och de är också bra på att leverera snabb dialog och att käftas på ett trovärdigt men underhållande sätt.

Är det hela sedan komiskt? Nja, ett par bra poänger får filmen in och gillar man att spana efter paralleller till dagens USA och Kanada finns det några roliga skämt. Det är hela är fånigt roligt utan att bli riktigt finurligt roligt.

Är filmen sedan enbart för män? Självklart inte. Men fokus ligger på Fred. Det är hans längtan efter att bli älskad som är det mest berörande i hela filmen.