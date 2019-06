Livet efter SKAM, dragspel med (kl)ös och teaterträff i Hangö i veckans kulturtips

Best of finlandssvensk teater i Hangö, dragspelsmusik med bröl i bälgen och SKAM-Sana på besök i New York. Detta vill du inte missa!

Tomas Jansson, som ser fram emot sin 19:e Teaterträff och sin teaterföreställning nr 1 000

Ända sedan 1992 har Hangö Teaterträff samlat den finlandssvenska teatervärlden under ett veckoslut.

Det som till en början var en småksalig träff för ”teaterproffs och -entusiaster” med ett halvt dussin föreställningar, växte småningom till ett slags Best Of det finlandssvenska som går att flytta till Hangö. Då fick också teaterinstitutionerna en central roll i programutbudet.

Festivaltavlan 2019 Bild: YLE / Vanessa Forstén

Nu är institutionerna borta, istället har teaterträffen blivit en plats för nya former, blandat med barnteater. Och hela sex premiärer, vilket är mycket speciellt för en teaterfestival; bland andra Blaue Frau, Oblivia och Ensemble Bulleribock.

Dessutom delas det finlandssvenska teaterpriset, ”Antoniapriset”, ut under lördagens fest. Då uppträder också gamla kultuduon paleåwille med en show, för första gången på 30 år.

Performancegruppen Oblivia:s premiär och kultduon paleåwille:s enkvälls-comeback på samma festival. Det är möjligt bara i Hangö.

Marit Lindqvist, som är hemligt förälskad i dragspelsmusik

När Antti Paalanen river av riff efter riff på sitt dragspel i ett snabbt accelererande tempo går det kalla kårar längs min ryggrad – sicket bröl i bälgen, sicken puls i pipan!

Att se Paalanen live är en omvälvande och häpnadsväckande upplevelse – intensiteten och närvaron är maximal när dragspelsvirtuosen förefaller att dra isär såväl sitt instrument som sina stämband.

Den finska folkmusikern Antti Paalanen. Bild: Ulla Nikula

I dagarna ger Antti Paalanen ut sitt fjärde album, Rujo, som bjuder på en underbar mix av folkmusikrytmer från när och fjärran med en omisskännlig skrovlig skönhet.

Den här skivan kommer jag att spela på hög volym under varma sommarkvällar så att hela bygden börjar gunga och stampa takten.

Johanna Grönqvist, som älskade SKAM trots att hon inte hörde till målgruppen

När Iman Meskini växte upp såg hon aldrig en muslimsk flicka i en tv-serie eller film, så hon trodde att skådespeleri inte var ett alternativ för henne. Men så kom SKAM och rollen som Sana, en roll som Meskini var med och utvecklade.

Och idag kan man tala om ett före och efter SKAM, speciellt vad gäller muslimsk representation. Men vad hände sedan? Idag spelas det in lokala variationer av SKAM i en massa olika länder och i alla serier finns det en ung, muslimsk flicka.

Men varför känner Meskini att hon fortfarande är den enda som representerar unga, muslimska kvinnor?

I den svenska reportageserien "Edit" reser Iman Meskini till New York för att kolla in platser där hennes egna favoritserier spelats in, serier med enbart vita karaktärer. Men upptäcker också att hon blir igenkänd av fans på gatan.

Och så träffar Meskini också en av sina egna förebilder, rapparen Mona Haydar som skrivit låten ”Wrap my hijab”.