Pikades av South Park och hyllades av Obama: Tre öppet transsexuella idrottare – så här reagerade världen

Från stora hyllningar till många skandalrubriker. Från Zdeněk Koubek till Loui Sand. Yle Sporten tar en titt på hur välden tagit emot könskorrigerade idrottare genom åren.

Är transsexualitet inom toppidrotten ett nytt fenomen som uppkommit efter millennieskiftet?

Svaret är ett rungande nej. Det finns många exempel på transidrottare genom åren.

Vi tar listan i kronologisk ordning.

Zdeněk Koubek och problemet med ”man-kvinnor”

Om man bläddrar i historieböckerna kan man till exempel stöta på Zdeněk Koubek. Den tjeckiska löparen som föddes i en troende katolsk familj som Zdena 1913.

Han nådde snabbt stora framgångar. Som 19-åring satte han sitt första tjeckiska rekord och två år senare, i VM i London 1934, löpte Koubek två världsrekord: på 800 meter och i stafett.

Men redan ett år senare var karriären över. Koubek valde att leva sitt fortsatta liv som man.

Vad är en könskorrigering? En könskorrigering innebär medicinska och juridiska procedurer som möjliggör att en person kan leva som det kön hen identifierar sig som. Målet är att den fysiska könsidentiteten ska motsvara den mentala könsidentiteten.

Om en man vill leva som en kvinna kan man till exempel behandla ansiktet för att undvika hårväxt. För en kvinna som vill leva som en man kan man operera bort brösten.

Könskorrigering kan också innefatta kirurgiska ingrepp på könsorganen – men det är inte ett måste. För många räcker hormonell behandling.

Personer som genomgår könskorrigering är transsexuella och i vissa fall intersexuella.

Källa: Trasek (föreningen för transpersoner och interkönade individer och deras närstående).

Koubeks könskorrigering ledde till viss uppståndelse. Det skrevs artiklar som behandlade det ökade problemet med ”man-kvinnliga” idrottare. Ska de få tävla? Mot vem?

Dessa frågor ställdes 1936 – och ställs än i dag.

En kvinna? Pfft. Hon är ingenting. En man? Hah. Han är allting

På 1930-talet gick också diskussionen om kvinnliga idrottare het. Vissa ansåg att kvinnor inte alls hör hemma inom sporten – och att män som tidigare var kvinnor var det ultimata exemplet på idrottens förfall.

– En kvinna? Pfft. Hon är ingenting. En man? Hah. Han är allting, sade Koubek i en intervju för Time.

Fallet Koubek var också bidragande till att allt fler röster höjdes för könstest inom idrotten.

Koubek återvände aldrig till elitidrotten, men spelade senare rugby för ett amatörlag. Han dog som 73-åring 1986.

Caitlyn Jenner: Världens kändaste transperson?

Om man säger transsexuell idrottare tänker de allra flesta på Caitlyn Jenner.

Tiokamparen som under namnet Bruce tog OS-guld i Montreal 1976 och senare gjorde karriär inom film, tv, motorsport och som affärsman. En medlem av den omsusade Kardashian-familjen och mamma till Kylie Jenner – världens yngsta miljardär.

Kort och gott: Caitlyn Jenner är en person som haft världens ögon på sig i decennier.

Därför blev också reaktionerna många och starka då tidningen Vanity Fair sommaren 2015 publicerade de första bilderna på Caitlyn Jenner efter könskorrigeringen med rubriken ”Call me Caitlyn”.

Bild: All Over Press

Jenner hade länge känt sig främmande i sin kropp, men sköt undan känslorna under äktenskapet med Kris Kardashian.

Till slut gick inte ekvationen ihop längre. Äktenskapet sprack och Jenner förverkligade sig själv.

Hoppa över Twitterpostning

I'm so happy after such a long struggle to be living my true self. Welcome to the world Caitlyn. Can't wait for you to get to know her/me. — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 1, 2015

Reaktionerna?

Hyllningar av bland andra Barack Obama, Lady Gaga, Ellen DeGeneres, Lena Dunham, Demi Moore … Listan kunde lätt göras längre.

Hoppa över Twitterpostning

My hope for the world is that we can all be as brave as @Caitlyn_Jenner. pic.twitter.com/WlJmAjv4iv — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 1, 2015

Hoppa över Twitterpostning

It takes courage to share your story. https://t.co/Q7wWjV9Rxx — Barack Obama (@BarackObama) June 1, 2015

Hoppa över Twitterpostning

I just want Caitlyn Jenner to take me out and teach me how to drive a stick shift in heels. — Lena Dunham (@lenadunham) June 1, 2015

Över 20 miljoner människor såg en specialsänd intervju med Jenner. Efter beskedet fick Jenner en miljon följare på Twitter på bara fyra timmar.

Men alla reaktioner var inte översvallande positiva.

Tv-serien South Park ägnade flera episoder åt att behandla ämnet och ironisera över de ”politiskt korrekta” reaktionerna.

Enligt The Guardian reagerade en del transpersoner negativt på att Jenner i intervjuer fortsatt kalla sig själv för han. Andra hade hoppats att Jenner skulle använda sin stjärnstatus för att lyfta upp problem som transsexuella brottas med.

Loui Sand: Handbollsstjärnan som lade av

Den svenska handbollsspelaren Loui Sand hade spelat över 100 landskamper för Sverige då han i ett inlägg på Instagram vintras berättade att han lägger av, som 26-åring.

Sand – som tog EM-brons 2014 under namnet Louise – spelade för franska Fleury och valde att riva kontraktet.

– Jag har mått otroligt dåligt den senaste tiden, jag har vetat vad det beror på. Jag är född i fel kropp, sa Sand i podcasten Utkast.

Sand kände en viss oro då han gick ut med beskedet:

Loui Sand övergav en fin handbollskarriär för att bli sig själv. Loui Sand firar ett mål. Bild: Johan Valkonen/Stella Pictures/All Over Press

– Jag är medveten om att jag kanske kommer få utstå glåpord och hat. Men vet ni vad? Jag bryr mig inte om ni gillar mig eller inte. Det viktigaste är att jag äntligen gillar mig själv, sade han i Utkast.

Men Sand behövde inte oroa sig. Reaktionerna var många – och positiva.

Instagram-inlägget fick över 7 500 gillningar och 1 200 kommentarer på bara ett dygn. Tidigare landslagskollegor och fotbollsspelaren Anton Hysén hörde till dem som hejade på Sand.

– Du är en förebild! Världens bästa Loui. Fyfan vad du är bra! Så stolt, skrev Hysén.

Den här kärleken jag fått, det trodde jag aldrig

En lycklig och känslosam Sand kommenterade uppståndelsen till SVT.

– All kärlek jag fått på Instagram och Facebook, privata meddelanden och vanliga meddelanden, det är helt obeskrivligt. Jag förstod att det här skulle skrivas i media, men den här kärleken jag fått, det trodde jag aldrig. Jag blir jätteglad, det går inte att beskriva.

Övriga källor:

Tebbutt, C. (2015). The Spectre of the “Man-Woman Athlete”: Mark Weston, Zdenek Koubek, the 1936 Olympics and the uncertainty of sex. Women’s History Review, 24(5), 721–738. doi:10.1080/09612025.2015.1028211

Unbreakable: The Woman Who Defied the Nazis in the World's Most Dangerous Horse Race Richard Askwith