Biologiska museet i Åbo är en tidsmaskin som för besökaren hundra år tillbaka i tiden - djur som kan stoppas upp tas fortfarande emot

Biologiska museet i Åbo öppnades på lördagen efter att ha varit stängt i knappt ett år till följderna av en rörskada. Museets samlingar förnyas ständigt och man tar fortfarande emot djur som kan stoppas upp.

I juli 2018 drabbades museet av en vattenskada och tvingades stänga dörrarna. Museets värdefulla samlingar skadades inte i samband med vattenskadan och det är Åbo museicentrals intendent Petteri Järvi mycket glad över.

- Det är det allra viktigaste. Samlingarna är värdefulla om man tänker att det tagit över hundra år att sammanställa allt.

Åbo museicentrals intendent Petteri Järvi. Intendent Petteri Järvi vid Åbo biologiska museum. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

I samband med reparationen beslutades det att samtidigt göra även andra förnyelser i museet. Bland annat har toaletterna förnyats, museibutiken har piffats upp och tillgängligheten har blivit bättre.

Utställningslokalerna med sina dioramor har bevarats oförändrade.

"Ett av de viktigaste museerna i Åbo"

Enligt Järvi hör biologiska museet till de viktigaste museerna i staden.

- Många kommer hit som skolbarn och det är viktigt för barn att se hur djuren lever i naturen.

Många Åbobor besökte museet under lördagen. Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

De äldsta delarna i museets samlingar härstammar från början av 1900-talet. Då museet 1907 öppnades för första gången hörde den till ett av de första av sitt slag i Norden.

Museets historia började år 1902, då konsul Alfred Jacobsson och hans fru Hélène donerade en betydande summa pengar till Åbo stad för att grunda Biologiska museet. Paret fick idén om att grunda museet på sin silverbröllopsdag i Sverige, på Biologiska museet i Stockholm.

Museet öppnades 1907. Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

För att förverkliga museet inkallades Gustaf Kolthoff, djuruppstoppare, jägare och amatörnaturvetare, som också stod bakom Biologiska museet i Stockholm. Gustaf Kolthoffs arbetskamrat var hans son Kjell, som stod för bakgrundsmålningarna i dioramorna.

Museet är ett kulturhistoriskt viktigt exempel på ett naturhistoriskt museum från början av 1900-talet. Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

När museet öppnade år 1907 blev det en av de viktigaste sevärdheterna i Åbo.

Via dioramorna har besökarna redan i över hundra år fått besöka Finlands natur, från skärgården ända till Lapplands fjäll.

Diorama med vinterlandskap. Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

Enligt Järvi är museet också ett kulturhistoriskt viktigt exempel på ett naturhistoriskt museum från början av 1900-talet, i fråga om både arkitektur och dioramor.

Djur som kan stoppas upp tas emot

Biologiska museets samlingar består i huvudsak av uppstoppade

kräldjur, däggdjur och fåglar. Museet får fortfarande in djur som sedan stoppas upp och blir en del av samlingen.

Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

- Vi har en biolog här som jobbar med samlingarna och vi får in nya djur några gånger i året via allmänheten. Människor kommer in med döda djur och det är biologen som tar hand om dem.

Nuförtiden skickar de flesta, som erbjuder djur till museet, e-post eller ringer före men förr i tiden var det vanligare att man gick direkt till museet med sina exemplar.

Biologiska museet i Åbo. Bild: Yle/Niclas Lundqvist

- Förstås är vi intresserade av djur, vi är ett biologiskt museum. Men helst ska man inte komma hit direkt med sitt djur utan frågar oss på förhand, skrattar Järvi.