DJ Finnjävel spelar udda finsk musik på sydafrikansk radiokanal

Få vet vad som sker bakom lyckta dörrar i ett helt vanligt radhus på Degerö i Helsingfors. När familjen har lagt sig sätter sig DJ Finnjävel i bara kalsongerna ner i soffan och drar på sig ett billigt headset.

Det är dags för att banda ett nytt avsnitt av radioshowen “From Kyrkslätt with love” i The Wrong Rock Show som sänds i Bush radio. I Sydafrika. Och temat är udda finsk musik.

Henrik Gustafsson berättar hur det hela startade för över tio år sedan.

- Det var dom som hittade mig. Slumpen spelade in där, skrattar han.

På nittiotalet var Gustafsson aktiv på en Nick Cave-mailinglista där han blev bekant med sydafrikanen Botha Kruger som 2007 råkade komma till Finland med sin fru och hörde av sig.

Allt startade med kärleken till Nick Caves musik.

De träffades och gick bland annat på Wärttinäs konsert.

Eläkeläiset är det mest spelade bandet i radioshowen.

Kontakten ledde till att de började utbyta samlings-skivor med finsk respektive sydafrikansk musik som de skickade åt varandra.

Några år senare möttes på nytt på Roskilde-festivalen.