Sellerijuice är den stora hälsotrenden 2019 - är hälsoeffekterna myt eller sanning?

Människor världen över har hakat på trenden med att dricka sellerijuice och delar med sig av sina upplevelser på sociala medier. Men hur hälsosamt är det egentligen och vad borde man tänka på innan man hakar på en hälsotrend?

Instagram är fullt av bilder på personer som dricker den gröna drycken. Sellerijuice. Den stora hälsotrenden 2019.

- Förra året var det ketogen kost som gällde och året före det var det 5:2 dieten. Nu fanns det plats för en ny trend, säger Nina Westerback som är kostrådgivare.

Jag dricker det mest för att pigga upp vardagen ― Christina Holappa

Den amerikanska författaren Anthony William skriver i sin bok Medical medium - Celery Juice: The Most Powerful Medicine of Our Time Healing Millions Worldwide att sellerijuice kan bota nästan vad som helst om man dricker ungefär 4,7 dl varje dag på tom mage.

Han påstår att sellerijuice kan bota bland annat IBS, migrän, högt blodtryck, allergier och olika autoimmuna sjukdomar.

Kostrådgivare Nina Westerback Kostrådgivare Nina Westerback Bild: Sofie Gammals/Yle

Många har hakat på trenden och påstår att de blivit botade från diverse krämpor och sjukdomar.

Det finns däremot inga vetenskapliga bevis på att Willams påståenden verkligen skulle stämma.

- När folk testar på olika hälsotrender så hittar de lätt hälsoeffekter. Men om allt är sellerins förtjänst så kan man diskutera, säger Westerback.

Westerback säger att selleri innehåller många hälsosamma ämnen. Hon nämner bland annat A, C och K-vitamin, folsyra, kalium, fibrer och kraftfulla antioxidanter.

- Människor har upplevt förbättring i olika autoimmuna sjukdomar och hudproblem som till exempel akne. Jag tror nog att sellerijuice kan göra gott, säger Westerback.

Är det möjligt att en liten sak kan göra fantastiska saker eller är det bara hokus pokus? ― Katja Nissinen

Westerback säger att det till viss del ändå handlar om att man får i sig mycket vätska.

- Om du testar att dricka 5 dl vatten varje morgon, om du normalt inte dricker tillräckligt, kommer du kanske att märka hälsoeffekter. En del är faktiskt frågan om att hydrera sin kropp på morgonen.

Hon poängterar också att andra grönsaker kan vara lika hälsosamma som selleri.

Myt eller sanning?

Christina Holappa hakade på sellerijuice-trenden för ungefär ett år sedan.

- Jag är piggare, huden känns mera återfuktad och magen fungerar bättre, säger Holappa.

Sellerijuice-trenden syns speciellt mycket på sociala medier. Grön smoothie Bild: Pixabay

Näringsterapeut Katja Nissinen är inte lika positivt inställd till sellerijuice. Hon säger att sellerijuicens hälsoeffekter bara är en myt.

- Sellerijuice är nästan bara vatten. Samma effekt får man om man dricker gurkvatten eller persiljevatten, säger Nissinen.

Christina Holappa säger att det nog kan finnas andra orsaker till hälsoeffekterna hon märkt av.

Hon påpekar ändå att hon märker en stor skillnad då hon börjat dagen med sellerijuice.

- Speciellt med magen känner jag en stor skillnad. Mitt humör är också mycket bättre. Det kan mina arbetskompisar intyga, säger Holappa och skrattar.

- Jag dricker det mest för att pigga upp vardagen.

Nissinen säger att sellerijuicens hälsoeffekter bara handlar om en placeboeffekt.

Hon säger att forskning visar att selleri inte ger några stora hälsoeffekter som många påstår.

- Är det möjligt att en liten sak kan göra fantastiska saker eller är det bara hokus pokus? Det borde man fundera på innan man hakar på en hälsotrend, säger Nissinen.

Näringsterapeut Katja Nissinen Näringsterapeut Katja Nissinen Bild: Sofie Gammals/Yle

Christina Holappa är medveten om att många experter är skeptiska till sellerijuice.

- Många har ändå märkt av hälsoeffekter. Jag har svårt att tror att det inte skulle vara sant.

Hon tror ändå inte på Anthony Williams påståenden till punkt och pricka.

- Jag vet inte vad allt jag ska tro på. Men jag tror på vanliga människors erfarenheter.

Hälsotrender är oftast ofarliga

Trots att Nissinen är skeptisk till sellerijuicens hälsoeffekter säger hon att trenden är ofarlig.

Westerback säger att sellerijuice-trenden är en harmlös trend som man bra kan testa på, men det lönar sig att vara lite skeptisk. Hon är orolig över att det kan bli en för enformig kost.

- Om man blir allt för koncentrerad på en enda sak så kan det ha en ortorektisk effekt. Det är viktigt att tänka på eftersom det finns mycket ätstörningar, säger Westerback.

Min dröm är att nästa hälsotrend skulle vara att äta enligt näringsrekommendationer ― Katja Nissinen

Holappa lyfter fram att en mångsidig och nyttig kost är viktig. Annars gör inte heller sellerijuicen någon skillnad.

- Om man äter chips, godis och annat skräp så märker man knappast någon skillnad. Det är viktigt att man också äter rikligt med andra frukter och grönsaker.

Hälsotrender kommer och går. Både Westerback och Nissinen säger att vi borde komma ihåg att äta mera mångsidigt.

- Min dröm är att nästa hälsotrenden skulle vara att äta enligt näringsrekommendationer, säger Katja Nissinen.