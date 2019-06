Tapio Lehtinen seglade jorden runt på 322 dagar - kräftdjur fördröjde seglingen, men efter ett samtal via radio lät han dem åka med

Tapio Lehtinen under jorden runt-seglingen.

Tapio Lehtinen kom på femte plats i Golden Globe Race. Han var den sista deltagaren som kom i mål. Tapio Lehtinen under jorden runt-seglingen. Bild: Tapio Lehtinen/PPL/GGR

Hur sköter man sina grundbehov som mat, toalettbestyr och sömn under en ensamsegling jorden runt där man inte får ta i land? I 322 dagar seglade helsingforsaren Tapio Lehtinen ensam jorden runt. Och en månad innan målgång gick toaletten i segelbåten sönder.

Söndagen den 19 maj 2019 blev Lehtinen rejält överraskad. Det var då han kom i mål i Les Sables d’Olonnes i Frankrike efter sin jordenruntsegling. Det var inte målgången i Biscayabukten i sig som överraskade utan mottagandet.

- Jag var beredd på att det skulle vara ganska tyst där tre veckor efter prisutdelningen, men där var alla tiders fest. Stadens borgmästare kom ut i en båt och mötte mig och på stadens bussar fanns välkomstplakat med mitt namn på.

- Jag kände mig som en rockstjärna under några dagar. Det var Tapio Lehtinens 15 minuter plus lite till.

Lehtinen kom sist i mål av deltagarna i tävlingen som ordnades till minne av den första soloseglatsen runt jorden utan att ta i hamn. Den skedde för 50 år sen och därför fick Lehtinen och de andra deltagarna inte ha tillgång till modern utrustning ombord.

"Läste och lyssnade på musik ombord"

Både start och mål var i Biscayabukten. Lehtinen rundade Afrika, seglade söder om Australien och rundade Kap Horn på Sydamerikas sydspets och därifrån tillbaka till Europa.

Men vad gör man 322 dagar ensam ombord på en segelbåt?

- Det är ett helt dygns arbete att hålla rätt kurs och maximal fart. Under de första månaderna fixade jag på båten då jag inte seglade. Men senare läste jag och lyssnade på musik. Jag läste om Sibelius och lyssnade på hans musik.

Den enda kontakten Lehtinen hade med omvärlden var då han dagligen fick väderrapporter via radioamatörer.

Lehtinens segelbåt heter S/Y Asteria och är 10 meter lång. Segelbåt ute på havet. Bild: Peter Foerthmann/Windpilot and Les Gallagher/Fishpics/PPL

Åt bara konserver

All mat som Lehtinen åt tog han med ombord på förhand.

- Två näringsexperter planerade min mat som betalades av min sponsor. Det var fina konserver och jag njöt.

Saknade du inte färskvaror?

- Det finns fina franska, italienska och engelska konserver. Jag hade många olika slags grönsaker och 15 olika slags fisksorter med mig. Men jag måste medge att nypotatis och sill med färskt bröd och smör smakar bra nu när jag är tillbaka i Finland.

Fick använda ämbar som toalett under sista månaden

I segelbåten fanns en toalett men pumpen gick sönder när det återstod ungefär en månad av resan.

- Då var det bara att återgå till den gamla metoden och använda ett ämbar. Men jag har 35 års rutin av det så det var inget problem, säger Lehtinen.

Avföringen slängde Lehtinen i havet.

- Allt annat skräp tog jag med mig men det finns inte en septitank som kan användas i 320 dagar. Det är ingen miljöfråga. Också valar och fiskar gör det i havet.

Sov mellan en och tre timmar åt gången

När man seglar ensam går det inte att sova i 7-8 timmar i sträck. Lehtinen säger att han oftast bara sov några timmar åt gången.

- På öppet hav kan man sova i lugn och ro men inte när man korsar fartygslinjer. När man är nära kusten måste man hålla sig vaken. Jag hade larmsystem som varnade om det kom fartyg närmare än 30 eller 40 sjömil.

- I genomsnitt sov jag mellan en till tre timmar i ett sträck. Några gånger sov jag 6-7 timmar, men det var inte ofta. Det blir en rutin att man vaknar och ser till att allting är bra och sedan fortsätter sova. Man kommer ihåg sina drömmar bättre då, säger Lehtinen.

Två dagar tog det för två män att skrapa bort alla djur från segelbåtens skrov. Tapio Lehtinen visar kräftdjuren som satte sig på båtskrovet. Bild: Christophe Favreau/PPL/GGR

"Jag undrade vad i helvete är det för fel med båten?"

Till de bästa minnena under resan hör då Lehtinen fick kontakt med olika djur, som fåglar, valar och delfiner.

- Under mötena med dem känns det som att man får kontakt med djuret. Och till de bästa minnena hör också när jag rundade Kap Horn. Det är en sakral upplevelse för en seglare.

Men också den värsta upplevelsen innehåller ett möte med ett djur.

- Utanför kusten till Tasmanien seglade jag nära britten Susie Goodall och amerikanen Istvan Kopar och märkte att de dag för dag drog ifrån. Jag undrade vad i helvete är det för fel med båten?

- En dag då det var nästan stiltje satte jag dykarutrustningen på och hoppade över bord. Jag trodde att fiskeredskap fastnat i rodret eller propellern. Men när jag satte huvudet under ytan märkte jag att bottnen av båten var fullt av "barnacles" (en typ av kräftdjur) som hade vuxit fast där. Då konstaterade jag att loppet var kört och det kändes bittert.

"En tre-fyra meter lång haj kom fram och simmade runt båten"

Lehtinen tänkte först själv skrubba bort kräftdjuren, men kom på andra tankar efter ett telefonsamtal.

- Jag knöt en stege vid relingen och var på väg i havet då ett stort hajhuvud dök upp under båten. En tre-fyra meter lång haj kom fram och simmade runt båten.

Det finns drygt 500 kända hajarter i världen. Hajen på bild är inte den Lehtinen träffade. Bild framifrån på en simmande haj i vatten som är lite murkigt.

- Jag tänkte då att jag försöker på nytt nästa dag. Men under följande dags session med radioamatörerna berättade en australiensare att en ensamseglare för några år sedan hade haft samma problem. Han hade berättat via radio att han ska gå i för att skrapa rent skrovet. Och det var det sista som hördes av honom. Några veckor senare hittades hans tomma båt.

Sist och slutligen skrapades kräftdjuren bort från Lehtinens båt först efter att han kommit i mål i Frankrike.

- Två män arbetade två dagar med att få bort dem alla.

Kan göra om det

Lehtinen säger att han inte var rädd under soloseglingen jorden runt.

- Jag var medveten om att det fanns farliga situationer under seglingen, men jag var förberedd på allting. Man ska själv agera så att man inte hamnar i farliga situationer.

Har du tänkt göra någonting liknande i framtiden?

- Säkert, jag älskar att segla.

Men segla jorden runt?

- Never say never.