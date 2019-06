Efter tragedin som drabbade Veronicas dotter: Vi borde välkomna de som vill ha hjälp men i stället är det taggarna utåt

Vårdbolaget Esperi vill öppna ett stödboende i Kronoby för personer med beroendeproblem. Men motstånd bland invånare kan sätta stopp för planerna.

Veronica Finnila-Lindvall har deltagit i debatten på sociala medier eftersom hon vet att droger kan förstöra liv.

Hennes dotter mördades av en man som tagit droger och därför tycker Finnila-Lindvall att det skulle vara välkommet att erbjuda hjälp åt missbrukare.

- Min dotter Cecilia blev mördad i Ekenäs. Och i de kretsar hon rörde sig i fanns droger och hon satte ord på det, att det är ledsamt när det tar över de ungas liv, säger Finnila-Lindvall.

219 motsatte sig

Debatten i Kronoby uppstod i maj sedan bolaget Lehto tilat meddelade att de vill bygga en enhet i Kronoby centrum med plats för 16 klienter. Bolaget Esperi skulle driva boendet.

Bland Kronobyborna är åsikterna delade och en namnlista mot bygget samlade 219 namn.

Lehto Tilat drog efter det tillbaka sin ansökan om undantagslov för bygget i centrala Kronoby. Kronoby kommun anvisade en annan tomt som ligger nära Sandbacka vårdcenter och före detta sanatoriet Tallgården.

I fredags vid lunchtid hade en anmärkning kommit in på planerna i Sandbacka. Tidsfristen gick ut klockan 16 på fredagen.

Boendet ska enligt planerna byggas intill Sandbacka vårdcenter och gamla sanatoriet Tallgården. Sandbacka vårdcenter och gamla sanatoriet Tallgården. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Trots anmärkning har Lehto tilat möjlighet att gå vidare med planerna.

Enligt kommunens planläggare Dan Stenlund är det tillståndssektionen som i så fall säger ja eller nej till bygglov. Tillståndssektionen har sitt nästa möte den18 juni.

När någon lämnat in en anmärkning meddelar kommunen det åt Esperi som får ta ställning till om de vill gå vidare med processen eller inte.

Kronoby kommun kan också - beroende på anmärkningarnas art - välja att ge byggtillstånd trots att invånare protesterar.

Droger fångar de som mår dåligt

Det förvånar Veronica Finnila-Lindvall att motståndet blev så stort. Hon påpekar att de som kommer till boendet gör det frivilligt och för att de vill komma ur beroendet.

- De är där för att tillfriskna och få hjälp.

Berätta mer om de kretsar Cecilia befann sig i, du tycker alltså de borde fått hjälp?

- Cecilia var en som såg och hörde på andra och hon påtalade det vid många tillfällen. De flesta började med droger på fester och som en rolig grej. Men för de som mår dåligt så tar drogerna ofta över fortare än man tror.

Men motståndarna talar om att det är en lång process att bli fri och att det kan komma bakslag.

- Det vet man faktiskt inte, så det kan man inte sia om. Men jag tror inte att någon ger sig på folk bara för att ge sig på folk. De har oftast någon relation till den som de ger sig på.

Enligt Finnila-Lindvall är den aktuella tomten för boendet mycket bra.

- Kronoby är en bra, liten ort och det är jättetrevlig miljö med fin tallskog.

Ersätter vårdhem i Karleby

På Esperi Care berättar regionchef Kimmo Karvonen att boendet är tänkt att ersätta missbrukarenheten i Ventus i Karleby sedan hyreskontraktet går ut där.

Soite, det vill säga Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, behöver själv de lokalerna. Det är inte fråga om ett boende där personerna med missbruksproblem ska bo permanent, utan kortare vårdperioder.

Det kan vara fråga om både alkohol- och drogproblematik men även allt oftare spelmissbruk. På vårdenheten erbjuder man också familjeterapi.

I Karleby finns i dag 16 vårdplatser samt utrymme för en familj på fyra till sex personer. Lika stort skulle boendet i Kronoby bli.

Från Esperis sida vill man gärna informera Kronobyborna om verksamheten. Enligt Karvonen är det ofta okunskap som ligger bakom motståndet mot att få ett missbrukarhem i grannskapet.

Det handlar om en helt alkohol- och drogfri enhet med personal som övervakar dygnet runt, påpekar Karvonen.

De klienter som kommer till Kronoby har redan tidigare genomgått vård och är därför drogfria och nyktra. Det handlar om rehabiliterande verksamhet.

Klienter som inte klarar vardagen

Serviceförman Johanna Kotamäki på samkommunen Soites missbrukarenhet säger att det finns ett stort behov av ett nytt boende i regionen.

- Absolut, vi har många kunder som vi köper boende för. Och det är viktigt att klienterna får bo nära sina anhöriga i synnerhet om de har familj på Soites område.

De klienter som kommer till boenden som det som planeras i Kronoby har olika sorts missbruk.

Det som är gemensamt för dem är att missbruket har gjort att de inte längre klarar vardagliga saker som att laga mat eller städa, förklarar Kotamäki.

- Det kan vara unga som användare droger, blandmissbrukare eller har andra sorters problem. Det kan hända att de förlorat sin bostad eller att de måste få stöd för att hålla sig drogfria.

Klassiskt NIMBY-fall

Enligt Kotamäki stannar klienterna i minst en månad, men ibland till och med flera år.

Behöver grannarna vara oroliga?

- Så klart inte. Man vet aldrig vem som är ens granne, plötsligt bor det missbrukare i ditt grannskap och det kan bli rörigt. Men i det här fallet finns personal på plats, proffs som övervakar vad som händer.

Kotamäki påpekar att enheten är drogfri.

- Man stöder dem till ett normalt liv. De får hjälp och medicin.

Överraskar sådana här diskussioner dig?

- Diskussioner som påminner om NIMBY (Not in my backyard) är väldigt vanliga. Men folk kanske inte vet vad det egentligen handlar om. Sådana här enheter är väldigt lugna, säger Kotamäki.

Polis startade namnlista

Namnlistan mot enheten i centrum samlade 219 namn. Listan skapades av Andreas Granbacka som är fullmäktigeledamot för Pro Kronoby och polis till yrket.

I adressen sägs att sådana här enheter har visat sig ha stor negativ inverkan på närliggande område och samhälle.

"I detta fall är det mycket oroväckande att vi kommer att ha bostäder samt bostadsområden med skolbarn och ungdomar i närområde till missbrukarenheten", sägs det i adressen.

Yle Österbotten har inte lyckats nå Granbacka, men har däremot talat med Pekka Saajoranta som var den första att lägga sitt namn på listan.

Saajoranta är pensionerad polis och tidigare fullmäktigeledamot i Kronoby. Han säger att han delar Granbackas åsikter.

- Ett boende är en bra idé men det är en annan sak var det ska placeras. Jag har varit polis i mer än 30 år och min erfarenhet är att det kan bli problem.

Vilka slags problem?

- Det kommer folk som försöker dra dem tillbaka. Det är min erfarenhet som polis. Trots att det handlar om folk som skött sig i flera års tid så kan det hända man faller tillbaka, säger Saajoranta.

Så det passar inte i centrum?

- Nej, inte så nära egnahemshus men i Sandbacka som de nu planerar är det jättebra.

Ska de grannarna acceptera det bättre än här i centrum?

- Grannarna där är äldre på boendet.

Men det finns också andra grannar där.

- Men de är inte lika nära som här.

"Ge folk en chans"



De flesta Kronobybor som Yle Österbotten träffar på i centrum verkar ändå välkomna enheten.

- De som behöver hjälp ska få den. Jag har absolut inget emot att de planerar ett sådant hem. De kommer hit för att få hjälp, inte för att leva som de gjort tidigare, säger Tea Snåre.

Sommargästen Ulf Silverberg säger att man måste ge folk en chans.

- Någonstans ska det placeras. Det är samma sak i Helsingfors, folk protesterar om något boende är på väg. men de måste få hjälp.

Silverberg tror inte klienterna utgör någon större risk i grannskapet.

- Om de är på ett hem så försöker de, och de är under övervakning.

Emma Meter ser inga problem med ett boende.

Skulle det vara okej på er bakgård?

- Varför inte? Vad skulle det göra för skada? De är inte mer jobbiga eller värre än andra. Vi har samma människor ute i samhället nu, då skulle de i stället ha ett ställe att få hjälp på.

Lars Kronlund tycker ändå att en liten ort inte är rätt ställe för en missbrukarenhet.

- Jag är inte riktigt pigg på det. Det brukar samlas så mycket runtomkring det. Men det är svårt att säga.