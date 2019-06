Mässa från konfirmandläger på Lekholmen sänds i Yle Vega

Lekholmen är Helsingförsförsamlingarnas lägergård och ligger vackert belägen i Helsingfors skärgård.

Under sommaren hålls bland annat konfirmandläger på ön och den 5 juni spelade Yle Vega in en mässa från just ett konfirmandläger. Den här mässan sänds inkommande söndag, den 16 juni.



Andakter och Andrum

Måndag 10.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Johan Westerlund, Helsingfors har inspirerats av sambandet mellan tro och musik och vi hör hans betraktelser under tre måndagar i juni. Dessa andrum är repriser från juni 2010.

Musik med Santana och Van Halen.

Aftonandakt kl 19.15

Kristina Klingenberg, Karleby

Musik: Lovisakören sjunger Som en flod genom tiden, psalm 945

Tisdag 11.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Finska Missionssällskapet firar 160 år i år och gör det med mottot 160 historier om hopp. En del av de här historierna får vi höra i Yle Vega under året. Idag berättar Maria Westerling, som har varit missionär i Nepal.

Kören Good news från Mariehamn sjunger psalm 801, Låt vår kyrka bli ett träd.

Aftonandakt kl 19.15

Boris Källman, Ojakkala

Musik: Gunvor Källman och Christina Helminen sjunger Livets väg

Onsdag 12.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Pamela Granskog, Helsingfors

Musik: Oslo Gospel Choir sjunger Vaer mig naer

Aftonandakt kl 19.15

Albert Häggblom, Esse

Torsdag 13.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Stefan Äng, Jomala

Aftonandakt kl 19.15

Cecilia Paul, Helsingfors (repris från 7.9.2018).

Musik: Queen med I want to break free

Fredag 14.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Minna Silfvergrén, Pernå

Musik: Royal Philharmonic Orchestra spelar Canon av Pachelbel.

Aftonandakt kl 19.15

Maria Westerling, Helsingfors

Musik: Good news från Åland sjunger psalm 801

Lördag 15.6

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 16.6

kl 19.15 Den dolde Guden.

Linda Wahrman och Rasmus F. Forsman läser dagens liturgiska texter.

Musik: Bel Canto sjunger O Gud, som skapat vind och hav (psalm 828)

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan också lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan.

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega

Radiogudstjänst

Söndag 16.6

kl 13.03 Mässa från Petrus församlings konfirmandläger på Lekholmen i Helsingfors.

Predikant: Alexander Nykvist.

Liturg: Benjamin Sandell.

Nattvardsassistent: Joanna Heikkilä.

Sångare och musiker: Nadina Mabinda (sång), Alex

Mäkinen (elgitarr, sång), Amos Nordman

(piano) och Miro Holm (cajon).

Textläsare: Församlingens hjälpledare.

Gudstjänsten spelades in den 5 juni 2019.