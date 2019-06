Norge, Frankrike och Nederländerna har tagit emot föräldralösa IS-barn - 800 syriska kvinnor och barn med kopplingar till IS lämnar lägren

En kvinna bär på sitt barn och sina tillhörigheter i lägret al-Hol i nordöstra Syrien den 3 juni 2019. Kurdiska myndigheter började sända hem cirka 800 syriska kvinnor och barn som tidigare i år evakuerades från IS "kalifat". En kvinna bär på sitt barn och sina tillhörigheter i lägret al-Hol i nordöstra Syrien den 3 juni 2019. Kurdiska myndigheter började sända hem cirka 800 syriska kvinnor och barn som tidigare i år evakuerades från IS "kalifat". Bild: AFP / Lehtikuva

Kurdiska myndigheter i Syrien har överlämnat föräldralösa utländska barn till barnens hemländer. Barnens familjer misstänks för samröre med jihadister. Samtidigt har cirka 800 syriska kvinnor och barn förts bort från det interneringsläger de varit placerade i.

Enligt de kurdiska myndigheterna har tolv franska och två holländska barn överlämnats. Deras fäder har varit krigare för terrorgruppen Islamiska staten (IS) och har dött i samband med strider.

Det äldsta barnet är tio år gammalt.

Barnen har levt i ett läger dit tiotusentals människor flydde för att undkomma attacker mot IS. I lägren finns både IS-krigare och deras familjer.

Enligt Abdulkarim Omar, talesman för de kurdiska myndigheterna, överlämnades barnen i går till de franska och nederländska delegationerna.

Nederländernas regering har bekräftat att två barn med holländsk nationalitet har återbördats från ett syriskt läger. De föräldralösa barnen var barn till IS-krigare, sägs det i ett brev till parlamentet.

Franska myndigheter har bekräftat att tolv barn - antingen föräldralösa eller övergivna - har förts till Frankrike från syriska läger.

Frankrike har en av de största kontingenterna av misstänkta jihadister som har gripits eller kapitulerat tillsammans med sina familjer. Jihadisterna greps i samband med den USA-stödda kurdiska stormningen av de sista fragmenten av IS "kalifat".

En kvinna bär på ett litet barn inne i lägret al-Hol 2.6.2019. En kvinna bär på ett litet barn inne i lägret al-Hol 2.6.2019. Bild: AFP / Lehtikuva En liten pojke sitter i skuggan inne i lägret al-Hol 2.6.2019. En liten pojke sitter i skuggan inne i lägret al-Hol 2.6.2019. Bild: AFP / Lehtikuva

Syriska kvinnor och barn återvänder till sina hemtrakter

Lokala myndigheter och ögonvittnen säger att hundratals syriska kvinnor och barn relaterade till IS-krigare nyligen lämnade det överfyllda lägret al-Hol för att återvända till sina hem. De samlade ihop sina tillhörigheter och fördes ut ur lägret med buss.

Sammanlagt 800 kvinnor och barn sägs ha lämnat lägret. Det handlar om den största transporten sedan IS besegrades i mars i Syrien. Enligt den kurdiska nyhetsbyrån ANHA handlade det om 217 familjer - alla civila.

SDF-milis står vakt medan kvinnor och barn förbereder sig på att stiga ombord på bussar som ska föra dem ut ur lägret al-Hol i nordöstra Syrien 3.6.2019. SDF-milis står vakt medan kvinnor och barn förbereder sig på att stiga ombord på bussar som ska föra dem ut ur lägert al-Hol i nordöstra Syrien 3.6.2019. Bild: AFP / Lehtikuva

En av de svartklädda kvinnorna berättade för nyhetsbyrån AP att hon vistats i lägret i närmare hundra dagar. "Vi vet ingenting om vad som har hänt med våra män", sade hon med anspelning på att misstänkta IS-krigare hålls fångna av SDF-krigare (kurdisk YPG-milis stödd av USA:s militära allians).

De här kvinnorna är på väg hem till Raqqa i norr - en stad som tidigare var huvudstad för IS - och till den närbelägna staden Tabqa.



Kvinnor och barn väntar på att få stiga ombord på en buss som tar dem ut från lägret al-Hol i nordöstra Syrien 3.6.2019 Kvinnor och barn väntar på att få stiga ombord på en buss som tar dem ut från lägret al-Hol i nordöstra Syrien 3.6.2019 Bild: AFP / Lehtikuva

Det SDF-kontrollerade lägret i provinsen Hasakeh var ursprungligen avsett för ungefär 10 000 personer. Nu överstiger antalet 73 000. Av dem är över 90 procent kvinnor och barn. Enligt FN är cirka 11 000 personer i lägret av utländsk nationalitet.

Lokala ledare vädjar för personer som "inte har blod på sina händer"

Under en konferens i norra Syrien i början av maj vädjade stamledare om att de människor som inte "har blod på sina händer" skulle friges från de läger där de internerats.

De lokala ledarna har förbundit sig till att överlämna alla sådana personer som är kopplade till IS-aktivitet.

Konferensen sammanföll med den spänning som har uppstått i den östra provinsen Deir el-Zour mellan lokala arabiska invånare och den kurdledda SDF-alliansen.



En man promenerar i lägret al-Hol 2.6.2019 En man promenerar i lägret al-Hol 2.6.2019 Bild: AFP / Lehtikuva

Fem föräldralösa barn flyttas till Norge

De syriska kvinnornas och barnens avresa från lägret skedde en dag efter att kurdiska myndigheter gett över fem barn från lägret till en norsk delegation. Barnens föräldrar hade dödats i Syrien.

- Vi ser fram emot att få föra de fem barnen tillbaka till Norge och vi kommer alltid att minnas den hjälp vi har fått av de lokala myndigheterna, sade Kristen Netland vid Norges utrikesministerium till reportrar i nordöstra Syrien i samband med överlämnandet.

I maj lämnade lämnade Irak över 188 turkiska barn till Turkiet. De barnen var också relaterade till misstänkta IS-krigare.

IS slogs tillbaka

Då IS stod på höjden av sin makt var närmare en tredjedel av Syrien och stora delar av Irak under IS-kontroll. IS utsåg området till sitt kalifat - ett område som utgör boplats för miljontals människor.

Embryot till en jihadistisk stat utplånades gradvis, och IS sista fäste i byn Baghouz vid floden Eufrats strand nära gränsen mot Irak togs över i mars efter en flera veckor lång USA-stödd kurdisk frammarsch.

I ruinerna av den sista IS-enklaven påträffades ett större antal IS-familjemedlemmar än väntat. Ödet för dessa tiotusentals människor är oklart.

IS försökte utplåna och hjärntvätta yazidierna Det finns närmare en miljon yazidier, främst i norra Irak men också i Turkiet, Syrien, Armenien, Georgien och Ryssland .

Som en minoritetsgrupp i en muslimsk omgivning har yazidierna förföljts och tvingats fly till andra områden.

Yazidiernas utsatta situation aktualiserades på nytt då Islamiska staten (IS) under 2014 erövrade stora delar av norra Irak. Yazidierna utsattes för massakrer, kidnappningar och tvångsislamisering.

FN har konstaterat att IS har försökt utrota yazidierna, och utplåna yazidiers identitet bland annat genom att röva bort yazidiska barn, tvinga dem att konvertera till islam och hjärntvätta dem så att de ska glömma sitt språk och sitt ursprung.

Tusentals män dödades medan kvinnor och barn tillfångatogs och såldes som slavar. Många yazidiska kvinnor och barn är fortfarande kvar i terrororganisationens IS grepp i gränstrakterna mellan Irak och Syrien.

Efter flera års fångenskap hos IS har en del yazidier nu befriats i flyktinglägret al-Hol i Syrien.

Barn som avlats av en yazidisk mamma och en IS-medlem som pappa kallas för smutsiga av yazidiska religiösa ledare. Enligt irakisk lag måste barnen överta pappans religion: Om pappan är muslim blir barnen också muslimer – även om pappan är död eller frånvarande.

Det yazidiska samhället är ett religiöst system där befolkningen är indelade i olika höga eller låga grupper. En yazidier får inte gifta sig med någon som inte är troende yazidier, och inte heller gifta sig med en yazidier under eller över den egna egna religiösa gruppen.

När IS år 2014 inledde sitt folkmord och tog yazidiska kvinnor som slavar var det oklart hur det yazidiska samhället skulle betrakta de kvinnor som våldtagits av IS-män och sedan kommit tillbaka. Hedersförtryck är vanligt, och sexuella relationer utanför den yazidiska gruppen är otillåtna. Även om en kvinna blivit våldtagen kan hon ses som oren. Källa: Dagens Nyheter, Nationalencyklopedin

Yazidier på flykt undan IS styrkor vid gränsen mellan Irak och Syrien i augusti 2014. Yazidiska flyktingar vid gränsen mellan Irak och Syrien. Bild: EPA

Källor: AP, AFP, The Guardian, DN